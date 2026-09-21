Cheshire kontluğundaki Warrington Sulh Mahkemesi, Türk kulübü Trabzonspor'un forveti Muhammed Salah'ı, değeri 466 bin euroyu aşan Rolls-Royce "Spectre" elektrikli otomobilin Mart 2026'da aşırı hızla seyrederken tespit edilmesinin ardından aracın sürücüsünün kimliğini açıklamaması nedeniyle gıyabında mahkûm etti.

"The Sun" gazetesinin haberine göre, 34 yaşındaki Mısırlı oyuncu, seyyar radara yakalanan lüks aracın sürücüsünün kimliğini polise bildirmedi; bu durum, ihlalden sorumlu sürücüyü teşhis etmemek suçlamasıyla karşı karşıya kalmasına yol açtı.

Mahkeme, kararını Ağustos 2026'da açıkladı; kararda Salah'ın sürücü belgesinin 6 ay süreyle askıya alınmasının yanı sıra 769 euro para cezasına çarptırılması yer aldı.

Gazete, Salah'ın değeri 5 milyon eurodan fazla olduğu tahmin edilen malikanesine gönderilen iki mahkeme celbine yanıt vermediğini, bunun da mahkemeyi davayı onun yokluğunda görmeye ve mevcut bilgilere dayanarak karar vermeye ittiğini belirtti.

Bu, Salah'ın trafik ihlalleriyle ilgili sorunlarla karşılaştığı ilk olay değil; 2022 yılında "Ferrari F8 Tributo" model bir aracı aşırı hızla kullanırken yakalanmış, para cezasına çarptırılmış ve sürücü belgesine 3 ceza puanı eklenmişti.

Oyuncu ayrıca 2018 yılında Anfield stadyumu yakınında araç kullanırken cep telefonu kullandığı için de kayıtlara geçmişti.