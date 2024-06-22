Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu ikinci hafta maçında Portekiz'e 3-0 yenildi.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Bernardo Silva, Samet Akaydin (kk) ve Bruno Fernandes kaydetti.

Gürcistan maçında jeneriklik bir gol atarak yıldızlaşan Arda Güler, Portekiz maçına yedek başladı.

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Vincenzo Montella, maçtan önce Arda Güler'in yorgun olduğunu ve bu yüzden oynayamayabileceğini belirtmişti.

Maçın ardından İtalyan teknik adama Arda Güler soruldu ve Montella, konuya açıklık getirdi.

Montella, Arda Güler ile alakalı ne söyledi?

İtalyan teknik direktör, Arda Güler sorusu üzerine şunları söyledi:

"Arda konusunda çok üzgünüm, hakikaten yorgundu ve sakatlık riski mevcuttu.

"Oyuna almasam mı diye düşündüm. Belki bir gol atarız düşüncesi oyuna almama sebep oldu.

"Milli takım hocasıyken bir şeylere karar verdiğinizde ve bu olumsuz sonuçlandığında ilk düşman hoca oluyor. Bunun farkındayım."