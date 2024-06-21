Türkiye - Portekiz maçının hakemi şikeden ceza almış!

Türkiye'nin EURO 2024'te Portekiz'e karşı oynayacağı maçı yönetecek olan Alman hakem Felix Zwayer'in daha önce şikeden ceza aldığı ortaya çıktı.

Türkiye, Portekiz ile karşı karşıya gelecek

Maçı Felix Zwayer yönetecek

Ancak ortaya ilginç bir detay çıktı

NE OLDU? Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası tarihinde turnuvaya ilk kez galibiyetle başlayan Türkiye için sırada Portekiz sınavı var. Karşılaşmayı yönetecek olan maçın Alman hakemi Felix Zwayer'in kariyeri ise yeniden masaya yatırıldı.

BÜYÜK RESİM: 2005 yılında Wuppertal ile Werder Bremen amatör takımları arasında oynanan karşılaşma, Felix Zwayer'in kariyeri boyunca peşini bırakmadı. Hakem Robert Hoyzer'in yardımcılığını yaptığı maçta, hakem tarafından kendisine verilen 300 Euro karşılığında "Wuppertal lehine kritik pozisyonları gözardı etme" şikesine adı karıştı ve 6 ay boyunca görevinden men edildi. Bu uzaklaştırma, Alman Die Zeit gazetesinin Almanya Futbol Federasyonu’ndan sızdırılan gizli bir dosyayı yayınlamasına kadar birkaç yıl süreyle gizli tutuldu.

DAHA FAZLASI: Parayı alıp almadığı konusunda tartışmalar olsa da Alman Futbol Federasyonu’nun Zwayer’in rüşvet aldığına inandığını belirten belgelerin ve açıklamaların dava dosyasında bulunduğu belirtiliyor.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Zwayer kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na katılıyor. İlk düdüğünü İtalya - Arnavutluk (2-1) maçında çalan Zwayer, 4 sarı kart gösterdiği müsabakada başarılı bir performans sergiledi.