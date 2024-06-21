Türkiye - Portekiz EURO 2024 F Grubu maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken Türkiye A Millî Futbol takımı da ikinci maçına çıkıyor. Vincenzo Montella'nın öğrencileri, F Grubu ikinci hafta mücadelesinde Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar; Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes gibi yıldızlara sahip olan Roberto Martinez'in ekibine karşı tarih yazmak istiyor. Haberin devamı aşağıda Türkiye, grubun ilk hafta maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederken Portekiz de Çekya'yı 2-1 yenmişti. Peki Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de... Gelecek maç European Championship TUR POR Maç önizlemesi Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Türkiye ile Portekiz, EURO 2024 F Grubu ikinci hafta mücadelesinde yarın akşam karşı karşıya gelecek. BVB Stadyumu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Türkiye - Portekiz 22 Haziran Cumartesi 19.00 TRT 1