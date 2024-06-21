2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken Türkiye A Millî Futbol takımı da ikinci maçına çıkıyor.
Vincenzo Montella'nın öğrencileri, F Grubu ikinci hafta mücadelesinde Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar; Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes gibi yıldızlara sahip olan Roberto Martinez'in ekibine karşı tarih yazmak istiyor.
Türkiye, grubun ilk hafta maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederken Portekiz de Çekya'yı 2-1 yenmişti.
Peki Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...
Gelecek maç
Türkiye - Portekiz maçı ne zaman?
Türkiye ile Portekiz, EURO 2024 F Grubu ikinci hafta mücadelesinde yarın akşam karşı karşıya gelecek.
BVB Stadyumu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Türkiye - Portekiz
|22 Haziran Cumartesi
|19.00
|TRT 1