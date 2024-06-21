Arda Guler & Cristiano RonaldoGetty/GOAL
Can Özer

Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye - PortekizEuropean ChampionshipTürkiyePortekiz

Türkiye - Portekiz EURO 2024 F Grubu maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken Türkiye A Millî Futbol takımı da ikinci maçına çıkıyor.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri, F Grubu ikinci hafta mücadelesinde Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar; Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes gibi yıldızlara sahip olan Roberto Martinez'in ekibine karşı tarih yazmak istiyor.

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Türkiye, grubun ilk hafta maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederken Portekiz de Çekya'yı 2-1 yenmişti.

Peki Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Gelecek maç

Türkiye - Portekiz maçı ne zaman?

Türkiye ile Portekiz, EURO 2024 F Grubu ikinci hafta mücadelesinde yarın akşam karşı karşıya gelecek.

BVB Stadyumu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MaçTarihSaatKanal
Türkiye - Portekiz22 Haziran Cumartesi19.00TRT 1
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