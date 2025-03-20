Montella & RossiGetty/GOAL
Can Özer

Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye - MacaristanTürkiyeMacaristanUEFA Nations League A Qualification

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı konuk ediyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar goal.com/tr'de...

Kulüp futboluna verilen arayla birlikte milli takımlar yeniden sahne alıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı da bu akşam Macaristan ile çok kritik bir maça çıkacak.

Peki Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Haberin devamı aşağıda

Türkiye-Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu akşam UEFA Uluslar Ligi A/B Ligi Play-Off ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Gelecek maç

Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği mücadele TV ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Maç

Tarih

Saat

Kanal

Türkiye-Macaristan

20 Mart Perşembe

20.00

TV 8 & EXXEN

Türkiye-Macaristan maçının muhtemel 11'leri

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Nego, Schafer, Nikitscher, Nagy, Szoboszlai, Sallai, Varga.

Reklam