Kulüp futboluna verilen arayla birlikte milli takımlar yeniden sahne alıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı da bu akşam Macaristan ile çok kritik bir maça çıkacak.
Peki Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Tüm detaylar goal.com/tr'de...
Türkiye-Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu akşam UEFA Uluslar Ligi A/B Ligi Play-Off ilk maçında karşı karşıya gelecek.
Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği mücadele TV ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Maç
Tarih
Saat
Kanal
Türkiye-Macaristan
20 Mart Perşembe
20.00
TV 8 & EXXEN
Türkiye-Macaristan maçının muhtemel 11'leri
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.
Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Nego, Schafer, Nikitscher, Nagy, Szoboszlai, Sallai, Varga.