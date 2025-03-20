Türkiye, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı konuk ediyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar goal.com/tr'de...

Kulüp futboluna verilen arayla birlikte milli takımlar yeniden sahne alıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı da bu akşam Macaristan ile çok kritik bir maça çıkacak.

Peki Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Tüm detaylar goal.com/tr'de...

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Türkiye-Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu akşam UEFA Uluslar Ligi A/B Ligi Play-Off ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği mücadele TV ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Kanal Türkiye-Macaristan 20 Mart Perşembe 20.00 TV 8 & EXXEN

Türkiye-Macaristan maçının muhtemel 11'leri

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Nego, Schafer, Nikitscher, Nagy, Szoboszlai, Sallai, Varga.