Türkiye Kupası'nda finalin adı Beşiktaş - Trabzonspor

Fatih Karagümrük'ü toplamda 7-2'lik skorla mağlup eden Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a karşı mücadele verecek.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi

Finalde Beşiktaş ile karşılaşacak

Final 23 Mayıs'ta

NE OLDU? Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'e konuk olan Trabzonspor, 4-0 galip geldi ve Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a rakip oldu. Trabzonspor 16. kez finalde mücadele edecek. Karadeniz ekibi çıktığı 15 finalde 9 defa kupaya uzanmayı başarmıştı. Son olarak 2019-20 sezonunda Türkiye Kupası finali oynayan Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 yenmişti.

BÜYÜK RESİM: Abdullah Avcı yönetiminde bir kupa daha kaldırmanın hayalini kuran Trabzonspor'da golleri, Onuachu, Fountas ve Umut Bozok kaydetti. Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında toplamda 7-2'lik skorla finalist oldu.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Trabzonspor, Beşiktaş ile daha önce Türkiye Kupası finalinde 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 2 kez Trabzonspor, 2 kez de Beşiktaş kupaya uzandı.

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DAHA FAZLASI: Perdeyi 55. dakikada Meunier'in ceza sahasına yaptığı ortayı arka direkte iyi takip eden Onuachu açtı. Attığı golle fitili ateşleyen Onuachu sakatlanarak yerini Umut Bozok'a bıraktı.

SIRADA NE VAR? Türkiye Kupası'nda Trabzonspor - Beşiktaş finali 23 Mayıs'ta oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu henüz final şehrini açıklamadı.