Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Kupa çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor, Ankaragücü, Gaziantep ve Başakşehir'in eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda artık son düzlüğe giriliyor

Kupada rakipler belli oldu

Peki eşleşmeler nasıl?

NE OLDU? Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, yapılan kura çekimiyle belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL? Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ile eşleşirken Galatasaray'ın rakibi Başakşehir oldu. Trabzonspor, Ankaragücü ile eşleşti ve Sivasspor'un rabibi Gaziantep FK oldu.

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK

MKE Ankaragücü - Trabzonspor

Galatasaray - Başakşehir

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL? Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şu şekilde olacak:

Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK galibi / Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor galibi

Galatasaray - Başakşehir galibi / MKE Ankaragücü - Trabzonspor galibi

MAÇLAR NE ZAMAN? Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.