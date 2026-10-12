Türkiye kapısından: Yamal, Mbappe'nin tahtını devirmeyi hedefliyor

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Fransız Kylian Mbappe'ye ait bir rekoru eşitlemeye tek gol uzaklıkta.

"Tribuna" sitesinin haberine göre Yamal, 20 yaşından önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan oyuncular listesinin zirvesine tek başına oturmaya yaklaştı.

19 yaşındaki Yamal, kıtasal turnuvada çıktığı 34 maçta 12 gol atıp 11 asist yaparak genç yaşına rağmen dikkat çekici rakamlar yazmayı sürdürüyor.

İspanyol kanat oyuncusunun 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk haftasında Feyenoord karşısında kaydettiği gol, onu turnuvada 12 gole ulaştırdı ve 20 yaşını doldurmadan Şampiyonlar Ligi'nde 13 gol atan Mbappe'nin rakamını eşitlemesine yalnızca tek gol kaldı.

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Bu rakam, Yamal'a Avrupa futbolunun yükselen en önemli yetenekleri arasındaki yerini pekiştirmek için yeni bir fırsat veriyor; zira önümüzdeki temmuz ayında 20 yaşına girecek olan genç oyuncunun gol atmaya devam edip turnuvadaki istatistiklerini iyileştirmek için hâlâ zamanı var.

Barcelona'nın yarın salı günü İstanbul'da Türk ekibi Galatasaray ile yapacağı karşılaşma, Yamal'ın ağları havalandırması halinde rekoru eşitlemesi ya da geçmesi için bir sonraki fırsat olacak.

Tüm gözler, İspanyol yıldızın yaklaşan Avrupa randevusunu değerlendirip Mbappe'nin rakamına bir adım daha yaklaşıp yaklaşamayacağına çevrildi. Bu yarış, Yamal'ın kısa sürede Şampiyonlar Ligi'nde yarattığı etkinin boyutunu da yansıtıyor.



