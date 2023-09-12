Türkiye, Japonya'ya 4-2 mağlup oldu: Millilerden tatsız prova

Belçika'da Japonya ile kozlarını paylaşan milli takım, hazırlık mücadelesinden 4-2 mağlup ayrıldı.

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Japonya ile Belçika'da hazırlık maçı oynadı

4-2 mağlup oldular

NE OLDU? Türkiye hazırlık mücadelesinde Japonya ile Belçika'nın Gent kentinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Japonya'nın 3-1'lik üstünlüğüyle biterken normal süre 4-2'lik Japonya galibiyetiyle tamamlandı.

DAHA FAZLASI: 4. dakikada Japonya, millilerimiz karşısında Atsuki Ito ile 1-0 öne geçti. Attığı golden sonra ataklarını devam ettiren Japonya, Keito Nakamura ile farkı ikiye çıkarttı. Nakamura, 35. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 3'e çıkardı. Ozan Kabak 43. dakikada attığı golle farkı ikiye indirdi ve ilk 45 dakika Japonya'nın 3-1'lük üstünlüğüyle noktalandı. Milliler, 61. dakikada Bertuğ Yıldırım ile farkı bire indirse de maçta son sözü yine Japonlar söyledi. 78. dakikada Junya Ito penaltıdan attığı golle skoru tayin etti.

BÜYÜK RESİM: Japonya bir önceki hazırlık maçını Almanya'ya karşı oynadı ve 4-1'lik galibiyet aldı.