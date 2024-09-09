Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 serüveninden sonra UEFA Uluslar Ligi macerasına da başladı.
UEFA Uluslar Ligi Lig B Grup 4'te mücadele eden ay-yıldızlılar, ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalmıştı.
Vincenzo Montella'nın öğrencileri ikinci hafta mücadelesinde ise İzlanda'yı konuk edecek.
Peki Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Gelecek maç
Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda?
Türkiye, bu akşam UEFA Uluslar Ligi Lig B Grup 4'ün ikinci hafta mücadelesinde İzlanda'yı konuk edecek.
Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
Arnavut hakem Enea Jorgji'nin yöneteceği maç TV 8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Türkiye-İzlanda
|09 Eylül Pazartesi
|21.45
|TV 8 & EXXEN