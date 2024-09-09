Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 serüveninden sonra UEFA Uluslar Ligi macerasına da başladı. UEFA Uluslar Ligi Lig B Grup 4'te mücadele eden ay-yıldızlılar, ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalmıştı. Vincenzo Montella'nın öğrencileri ikinci hafta mücadelesinde ise İzlanda'yı konuk edecek. Haberin devamı aşağıda Peki Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de... Gelecek maç UEFA Nations League B TUR ISL Maç önizlemesi Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda? Türkiye, bu akşam UEFA Uluslar Ligi Lig B Grup 4'ün ikinci hafta mücadelesinde İzlanda'yı konuk edecek. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Arnavut hakem Enea Jorgji'nin yöneteceği maç TV 8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Türkiye-İzlanda 09 Eylül Pazartesi 21.45 TV 8 & EXXEN