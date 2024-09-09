Vincenzo Montella Merih Demiral Turkey Austria Euro 2024GOAL AR / Getty
Can Özer

Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye - İzlandaTürkiyeİzlandaUEFA Nations League B

Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 serüveninden sonra UEFA Uluslar Ligi macerasına da başladı.

UEFA Uluslar Ligi Lig B Grup 4'te mücadele eden ay-yıldızlılar, ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalmıştı.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri ikinci hafta mücadelesinde ise İzlanda'yı konuk edecek.

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Peki Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Gelecek maç

Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda?

Türkiye, bu akşam UEFA Uluslar Ligi Lig B Grup 4'ün ikinci hafta mücadelesinde İzlanda'yı konuk edecek.

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Arnavut hakem Enea Jorgji'nin yöneteceği maç TV 8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

MaçTarihSaatKanal
Türkiye-İzlanda09 Eylül Pazartesi21.45TV 8 & EXXEN
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