Türkiye - Gürcistan maçı öncesi tribünde kavga

Türkiye'nin EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacağı maç öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı.

Türkiye, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek

Maç öncesi tribünde kavga çıktı

Güvenlik güçleri müdahale etti

NE OLDU? EURO 2024'te Gürcistan ile ilk maçına çıkacak olan Türkiye maç öncesi tribün olaylarıyla karşılaştı. Karşılaşmadan önce iki ülkenin taraftarları arasında kavga çıktı. Gürcü futbolseverlerin, taraftarları ayıran alanı aşıp Türk taraftarların üzerine yürüdüğü görüldü. İki takım taraftarları bir anda karşı karşıya gelirken güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından olaylar yatıştı.

BÜYÜK RESİM: Mücadeleye yaklaşık 1.5 saat kala öncesi BVB Stadion Dortmund çimlerine çıkan futbolcular yoğun yağış altında tribünleri selamlayarak tekrar kenara geldi. Tam bu sırada tribünlerde bir tartışma çıktığı bilgisi geldi. Gürcü taraftarlar ile bazı Türk taraftarların arasında çıkan atışma bir süre sonra büyüdü.

Kale arkasında bölümünde iki grup arasında kavga çıktı. Tribünler arasında karşılıklı yabancı maddeler atıldı. Yaşanan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.

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Tribünün bazı bölümlerinde Türk taraftalar ile Gürcü taraftarlar bir arada otururken kale arkasında çıkan kavga stadyumun genelinde tepki çekti. UEFA kuralları gereği kavganın yaşandığı bölümün boşaltılması gündemdeydi ancak olayların daha da büyümesi engellendi ve iki taraf da sakinleştirildi.