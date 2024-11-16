Türkiye - Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında Galler'i konuk edeceği maç hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye, Galler ile 11. kez rakip olacak. Milliler, tamamı resmi 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi'nde birer, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4'er olmak üzere rakibine 10 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü. İki ülke arasındaki ilk karşılaşma, 1978 yılında oynanmıştı.

Türkiye, rakibiyle oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybetmedi. Ay-yıldızlı ekip Galler ile 2024 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Peki Türkiye'nin Galler ile oynayacağı maç hangi kanalda, saat kaçta? GOAL Türkiye ile bilmeniz gereken her şeye göz atalım.

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Türkiye - Galler maçı hangi kanalda?

UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftası Türkiye Galler maçı 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera olacak. Munuera'nın yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

Türkiye ile Galler arasındaki en gollü karşılaşma, 20 Ağustos 1997'de oynandı. Ali Sami Yen Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, ilk yarısı 3-3 sona eren karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 6-4 kazandı. Karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.