UEFA Nations League A - Hafta 1 25 Eyl 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

Türkiye ile Fransa arasındaki maç 25 Eylül 2026'da EST ile 14.45'te ve 18.45'te başlayacak.

Zizou, Fransa'nın başına geçiyor

Fransız ikon Zinedine Zidane, Fransa teknik direktörlüğü dönemine UEFA Uluslar Ligi'nde yetenekli bir Türkiye takımına karşı galibiyetle başlamaya kararlı olacak.

Türkiye, Dünya Kupası hayal kırıklığını aşmak zorunda

Kadroda çok sayıda yıldız isim bulunmasına rağmen Türkiye, Amerika kıtasındaki Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kaldı. En iyi performansını ise son maçında sergileyerek, zaten elendikten sonra formalite niteliğindeki karşılaşmada ABD'yi mağlup etti. UEFA Uluslar Ligi A'ya, Macaristan'ı iki maç sonunda toplamda 6-1'lik skorla geçerek geliyorlar. Uluslar Ligi'ndeki son dokuz iç saha maçında yenilmeyen Türkiye, bu kampanya öncesinde kendine güveniyor olabilir.

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Didier Deschamps sonrası dönem Fransa için başlıyor ve takımın başında bundan daha ikonik bir isim olması da pek mümkün değildi. Deschamps, Fransa'yı üst üste üç Dünya Kupası finaline taşıyıp 2018'de kupayı kazandırdığı için, Zinedine Zidane'ın takip etmesi gereken çıta oldukça yüksek. Ancak 2016 ile 2018 arasında Real Madrid'i üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan Zidane, bu görevin ağırlığı altında ezilmeyecektir.

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Kilit istatistikler ve sakatlık durumu

Türkiye'nin bu yıl oynadığı yedi milli maçın yalnızca ikisinde iki takım da gol attı.

Türkiye'nin Real Madridli oyun kurucusu Arda Guler, bu sezon LaLiga'da çıktığı yedi maçta bir gol ve üç asist üretti.

Arsenal'ın stoperi William Saliba, sırt sakatlığı nedeniyle Fransa kadrosunda yer almıyor.

Fransız ofansif orta saha Michael Olise, bu sezon Bayern Munich formasıyla Bundesliga'da çıktığı dört maçta dört gol ve iki asist kaydetti.

Türkiye, son dört maçının her birinde 30. dakikadan önce gol yedi.

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Takım haberleri ve kadrolar

Vincenzo Montella'nın Türkiye'sinde şu aşamada listelenmiş bir sakatlık ya da ceza bulunmuyor, muhtemel ilk 11 ise henüz netleşmedi. Güncellemelerin maç saatine daha yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor.

Zinedine Zidane'ın Fransa kadrosunda da şu anda doğrulanmış ilk 11 detayları bulunmuyor. Aurelien Tchouameni, kasık sakatlığından iyileşme sürecinde olduğu için kadroda yer almıyor, ancak Zidane takım kaptanının Kylian Mbappe olacağını doğruladı. Karşılaşma yaklaştıkça daha fazla takım haberi eklenecek.

Form durumu

Türkiye bu maça son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet, iki mağlubiyet ve hiç beraberlik olmadan çıkıyor. Son maçında Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 mağlup ederek, Avustralya'ya 0-2 ve Paraguay'a 0-1 kaybettiği grup aşaması serüvenini olumlu bitirdi. Bu serinin daha önceki maçlarında Kuzey Makedonya'yı 4-0 ve Venezuela'yı 2-1 mağlup etti. Türkiye bu beş maçta 11 gol atarken sekiz gol yedi.

Fransa'nın son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi çıktı. Son maçında Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye 4-6 kaybetti, ardından üçüncülük play-off'unda İspanya'ya 0-2 yenildi. Bu aksiliklerden önce Fransa, Fas'ı 2-0, Paraguay'ı 1-0 ve İsveç'i 3-0 mağlup etti. Bu süreçte 10 gol attı ve sekiz gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki takım arasındaki ikili rekabet, son karşılaşmalara bakıldığında görece dengeli. Son maç, Ekim 2019'da Fransa'da oynanan Avrupa Şampiyonası elemesinde 1-1 sona ererken, Türkiye aynı yılın başındaki diğer eleme maçını 2-0 kazandı. Fransa'nın bu eşleşmedeki en iyi sonucu ise Kasım 2000'deki hazırlık maçında aldığı 4-0'lık galibiyetti. Kayıtlara geçen dört karşılaşmanın toplamında Fransa genel tabloda daha iyi durumda olsa da Türkiye, rekabetçi maçlarda Fransa'dan puan alabileceğini gösterdi.

Puan durumu

Grp. 1 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Belçika BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Fransa FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 İtalya ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Türkiye TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme

Fransa şu anda Uluslar Ligi A grubunda ikinci sırada yer alırken, Türkiye dördüncü sırada bulunuyor. Bu fark, Fransa'nın Kocaeli Stadyumu'na puan durumunda avantajlı taraf olarak geldiği anlamına geliyor. Türkiye'nin ise zirve yarışında kalabilmesi için olumlu bir sonuca ihtiyacı var.