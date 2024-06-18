Türkiye'den Gürcistan karşısında tarihi galibiyet

Türkiye, Gürcistan karşısında 3-1 galip gelirken aynı zamanda tarihi bir başarı elde etti.

Türkiye, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti

Dortmund'da tarihi bir akşam yaşandı

Türkiye, EURO 2024'e galibiyetle başladı

NE OLDU? Türkiye, EURO 2024'teki ilk maçına Gürcistan karşısında çıktı ve rakibini 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler ve 97. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gollerle 3-1 mağlup etti. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine galibiyetle başladı.

BÜYÜK RESİM: OPTA verilerine göre, Arda Güler (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu. Ayrıca A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla isabetli pas yaptığı ilk yarıyı Gürcistan karşısında oynadı.

NE SÖYLENDİ? Arda Güler maçın ardından gazetecilere şunları söyledi: "Sürekli bu golün hayalini kuruyordum. Bana karşı çok özel bir sevgi var. Bu sevginin karşılığını vermek için çok çalışıyorum. İdman sonlarında da bu golü çalışıyordum. Herkese armağan olsun."

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SIRADA NE VAR? Türkiye gruptaki bir sonraki maçını 22 Haziran'da Portekiz'e karşı oynayacak. Ardından 26 Haziran'dan Çekya ile gruptaki son maçına çıkacak.