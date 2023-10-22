Türkiye'den gitti, PSG'yi devirip Nice'i Ligue 1'de zirveye taşıdı

Alanyaspor'daki görevinin ardından yeni sezona Nice ile başlayan Francesco Farioli, Ligue 1'de kendi rüzgarını estiriyor.

Farioli geçtiğimiz sezon Şubat ayında Alanyaspor'a veda etmişti

Bu sezon Nice ile Ligue 1'de adından söz ettiriyor

9 maçta mağlubiyet almadılar

NE OLDU? 2023/24 sezonuna Francesco Farioli yönetiminde başlayan Nice, 9. haftanın sonunda Ligue 1'in zirvesinde yer alıyor. 9 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik kaydeden Farioli'nin ekibi henüz mağlubiyet yüzü görmedi ve Ligue 1'de yoluna namağlup devam eden tek takım. Paris Saint-Germain'i 5. haftada deplasmanda 3-2 mağlup eden Nice bir sonraki hafta da Monaco'yu deplasmanda 1-0 yenmişti. Nice son maçında Marsilya'yı konuk ederken bu maç iki İtalyan teknik direktörü karşı karşıya getirdi. Farioli'nin takımı Gattuso'nun Marsilya'sını tek golle yenmeyi başardı.

BÜYÜK RESİM: Francesco Farioli, 2022/23 sezonuna Alanyaspor'un başında başlamış ancak geçtiğimiz Şubat ayında görevinden ayrılmıştı. Daha önce de Süper Lig'de Karagümrük'ü çalıştırmıştı.

SIRADA NE VAR? Nice bir sonraki maçını 27 Ekim'de Clermont ile oynayacak ve ardından 5 Kasım'da Rennes'i konuk edecek.