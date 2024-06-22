Gürcistan maçında attığı golle yıldızlaşan A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler'in durumu Portekiz maçı öncesi belirsiz.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolculardan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.

İtalyan teknik adamın Arda Güler ile iglili söylediği sözler, belirsizlik oluşturdu.

Vincenzo Montella ne söyledi?

Montella, Arda Güler hakkında son kararını yarın vereceğini belirterek şunları söyledi:

Haberin devamı aşağıda

"Arda Güler, şut yüzdesi çok yüksek bir futbolcu. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz.

"Böyle güçlü futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var.

"Maça başlayıp başlamayacağına sonradan karar vereceğiz. Riski de hesaplayıp ona göre karar vereceğiz."

Cristiano Ronaldo yorumu

Montella, Ronaldo hakkında gelen bir soruya ise, "Ronaldo mükemmel bir oyuncu. Kimse bunu tartışmamalı. Bir sezonda 50 gol atan oyuncudan bahsediyoruz" yanıtını verdi.