Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Danışman Turki Al-Sheikh, Mısır'ın en köklü kulüplerinden biri son derece zor bir dönemden geçerken resmi Facebook hesabından Ismaily'ye yönelik kısa bir paylaşım yaptı ve Mısırlı futbolseverlerin kafasında soru işaretleri oluşturdu.

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Al-Sheikh, paylaşımında yalnızca "Ismaily" kelimesini kullanmış, neyi kastettiğini ya da paylaşımın ardında nasıl bir adım olabileceğini açıklayan hiçbir ayrıntı eklememişti. Bu durum, özellikle Ismaily'yi kurtarmak için devreye girmesini isteyen ve Pyramids'teki önceki deneyimine benzer şekilde kulübe yatırım yapma fikrini memnuniyetle karşılayan çok sayıda taraftarın tepkileriyle birlikte farklı yorumlara kapı araladı.

Suudi yetkili, birkaç saat önce de Facebook'ta paylaştığı bir hikâyede Ismaily formasına yer vererek soru işaretlerini daha da artırdı.

turki al sheikh Facebook

Yatırım projesinin ana hatları

Öte yandan medya mensubu İbrahim Fayek, Facebook hesabından Ismaily'ye yönelik olası bir yatırım projesine ilişkin ayrıntıları ve koşulları açıkladı. Fayek, "Anlaşma bir kamu yatırım fonunu ya da herhangi bir devlet fonunu kapsamayacak; ünlü bir Arap yatırımcının kişisel yatırımı olacak" dedi ancak yatırımcının kimliğini açıklamadı.

Fayek, "Projenin hayata geçmesi için Mısır devletinin onayı ve işlemleri kolaylaştırıp anlaşmanın hızla tamamlanmasını sağlamak adına idari ve bürokratik engellerin kaldırılması gerekiyor. Bunun yanı sıra İsmailiye Stadı için uzun vadeli kullanım hakkı sağlanmalı, yatırımcıya da stadı geliştirmek, altyapısını yenilemek ve onu dünya standartlarında bir stada dönüştürmek için tam yetki verilmeli" diye açıkladı.

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Fayek ayrıca İsmailiye'de yetenek keşfine yönelik dünya çapında bir akademi kurulması için kiralama usulüyle arazi tahsis edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu akademinin, kulübün Mısır futbolunun başlıca yetenek kaynağı olma rolünü yeniden kazanmasına yardımcı olacağını belirtti. Fayek'e göre koşullar arasında yatırımcıya kulübün çıkarlarıyla ilgili kararları alma konusunda %100 tam yetki verilmesi ve kontrol payının %80'e ulaşması da yer alıyor. Böylece yatırımcı, Ismaily'nin gerilemesine ve bir alt lige düşmesine yol açan birikmiş zarar ve borçlarla mücadele edebilecek.

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Resmi tarafta ise Ismaily'yi yönetmekle görevli komitenin başkanı Mohamed Raef, kulübün yatırım konusunda şu ana kadar Al-Sheikh'ten herhangi bir temas almadığını açıkladı ancak fikre çok sıcak baktığını belirtti. Raef, Masrawy'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Turki Al-Sheikh, kulübe yatırım konusunda şu ana kadar bizimle iletişime geçmedi ancak bu fikri çok memnuniyetle karşılıyoruz, özellikle de Turki Al-Sheikh çapında bir isimden gelirse."

Raef, onaylanan yatırım oranının, anlaşma sağlanması halinde olası bir yatırımcıya en fazla %51 ile %60 arasında pay verdiğini belirterek bu oranın daha önce kulübün genel kurulu tarafından onaylandığını vurguladı.

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Öte yandan Ismaily'nin kaptanı ve eski kalecisi Mohamed Sobhi de Al-Sheikh'in paylaşımını Facebook hesabından yeniden paylaşarak spekülasyonlara dahil oldu. Sobhi, Suudi danışmana doğrudan bir hoş geldin mesajı gönderirken her türlü yatırım adımını Ismaily'nin kimliğinin, tarihinin ve kulüp varlıklarının korunması şartına bağladı.

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Sobhi şunları yazdı: "Ismaily sadece bir futbol kulübü değil; unutulmaz bir tarihe, bu camiaya âşık olan ve her koşulda ona destek veren sadık bir taraftar kitlesine sahip büyük ve köklü bir camia. Kulübü hak ettiği yere geri döndürmeyi amaçlayan gerçek yatırıma yönelik her ciddi adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak şartımız, Ismaily'nin kimliğinin, tarihinin, adının ve armasının korunması ve yatırımın kulübün kimliği ya da varlıkları pahasına değil, kulübe ve taraftarlarına güçlü bir katkı sağlayacak şekilde olması."

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Ismaily'nin eski kalecisi şöyle devam etti: "Ismaily çok şeyi hak ediyor, taraftarları da sevinmeyi ve şampiyonluk kürsülerine geri dönmeyi hak ediyor." Ardından Al-Sheikh'e doğrudan bir davette bulunarak şunları söyledi: "Hoş geldin Ebu Nasır, aileni ve dostlarını bulduğun yere. Ismaily'nin sadık taraftarları seni selamlıyor. Umarız bu, büyük ve köklü kulübümüz için hayırlı bir istikrar ve başarı döneminin başlangıcı olur."

Bu gelişmeler, Ismaily'nin acil mali ve idari müdahaleye ihtiyaç duyduğu bir döneme denk geliyor. Kulüp geçen sezonun sonunda ikinci lig olan "Profesyonel Lig"e düşerek uzun yıllardır ilk kez Premier Lig'den uzaklaştı. Takım bu sezon da zorlanıyor ve 12 maçta topladığı 14 puanla 13. sırada yer alıyor.

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Paylaşım, kulüp içinde futbol şirketine yatırımın önünü açmaya yönelik girişimlerle aynı zamana denk geldi. Yönetim komitesi, sermaye çekmek ve takımın gelişimine katkı sağlayacak mali kaynak yaratmak amacıyla yatırımcı payının %60'a kadar çıkabilmesini onayladı. Bu durum, Al-Sheikh'in yatırım ortağı olarak devreye girmesi ihtimalini gündeme getiriyor; ancak bu adımla son paylaşımı arasında bağlantı kuran resmi bir işaret bulunmuyor.

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Bu spekülasyonlar, Al-Sheikh'in Mısır futbolundaki önceki deneyimini akıllara getirdi. Al-Sheikh 2018'de Al Assiouty Sport kulübünü satın almış, adını Pyramids olarak değiştirmiş ve kısa sürede yerel kupalar için yarışan bir takıma dönüşen kulübe büyük yatırımlar yapmıştı. Ardından Şubat 2019'da kulübün sahipliğini Emiratlı yatırımcı Salem Al Shamsi'ye devretmişti.

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