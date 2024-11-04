SON DAKİKA: Anderson Talisca bombası patladı! Transferde sürpriz gelişme

İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kadrosunda bir çok yıldızı barındıran Suudi Pro Lig kulübü Al-Nassr'da Anderson Talisca ile ilgili karar verildi.

Süper Lig'de Beşiktaş forması giydikten sonra önce Çin'e transfer olan daha sonra da Al-Nassr'a imza atan yıldız futbolcunun Arabistan günleri sona eriyor.

Portekiz basını duyurdu

Fanatik'in, Portekiz basını kaynaklı haberine göre Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, sezon sonunda kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışmalara başladı.

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Ronaldo ile sözleşmesini yenileyecek olan Al-Nassr, Al Hilal'li şampiyonluk yarışında geride bırakacak bir kadro kurmak istiyor.

Talisca ile yollar ayrılacak

Arabistan'da yer alan yabancı kuralına takılan Al-Nassr'ın yabancı futbolcu transfer edebilmesi için kadrosunda yer açması gerekiyor.

Bu kapsamda Al-Nassr'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca ile yolların ayrılması bekleniyor.

Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray; Anderson Talisca için ocak ayında yeniden nabız yoklayabilir.