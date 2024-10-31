Jürgen Klopp'tan Sergio Ramos'a zehir zemberek sözler

Liverpool ve Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp'un Sergio Ramos sözleri gündem oldu.

Son olarak Red Bull'un global futbol direktörlüğüne getirilen Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, Toni Kross ile çıktığı bir podcast yayınında Sergio Ramos ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Sergio Ramos gerçekten iyi bir insan mı?

2018 yılında Sergio Ramos'un, Muhammed Salah'ı sakatladığı final hakkında konuşan Jürgen Klopp, şunları söyledi:

"Sergio Ramos gerçekten iyi bir insan mı? En sevdiğim oyuncu olmadığını söyleyebilirim. 2018'de Mohamed Salah'a yaptığı faul gaddarcaydı.

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"Tabii ki Mohamed Salah'ın omuzunu sakatlayacağını bilemezdi ama bilse bile bunu dert etmeyeceğini hepimiz biliyoruz.

"Bu kafa yapısını anlamıyorum. Böyle oyunculara sahip olduğumda takımdan gitmeleri için elimden gelen her şeyi yapıyorum."

O maçı unutamıyor

Klopp, konuşmasının devamında ise, "2018'deki o maç (Real Madrid finali) gibisini bir daha yaşamayız. Kalecimize dirsek attılar, golcümüzü bir güreşçi gibi sakatladılar ve maçı kazandılar" sözlerini sarf etti.

Liverpool, söz konusu finalde Real Madrid'e 3-1 yenilerek kupayı kaptırmıştı. Bir sonraki bir kez daha finale yükselen Liverpool, bu kez bir diğer İngiliz takımı Tottenham'ı devirerek kupaya uzanmıştı.