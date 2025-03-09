SON DAKİKA: Arda Güler'in gönderileceği takım açıklandı! Real Madrid'den büyük sürpriz...

Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan Arda Güler'in geleceği tartışma konusuydu. Milli yıldız ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e büyük umutlarla transfer olan Arda Güler, son dönemde Carlo Ancelotti tarafından adeta unutuldu. 19 yaşındaki futbolcu için işler yolunda gitmiyor.

İspanyol devinin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçta süre alamayan Arda, takımının La Liga'da oynadığı son 7 maçta ise yalnızca 3 maçta 72 dakika şans bulabildi.

Sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağı öne sürülen Arda Güler için transfer iddiaları da giderek artmaya devam ediyor.

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Arda Güler, Real Sociedad'a mı gidiyor?

TodoFichajes’in haberine göre; La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Arda Güler’in durumunu sormak için yönetimiyle iletişime geçti.

Geçtiğimiz yıllarda Real Madrid'den Theo Hernández, Martin Odegaard ve Takefusa Kubo gibi isimleri genç yaşlarında kadrosuna katan ve düzenli forma şansı vererek bu oyuncuların gelişimlerine büyük katkıda bulunan Real Sociedad'ın Arda Güler'in kariyerinde de benzer bir etki yaratabileceğine dikkat çekildi.

Bundesliga iddiaları da vardı

Öte yandan Arda Güler'le şu ana dek en çok ilgilenen takımların Bundesliga ekipleri RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt olduğu, Real Madrid'in de genç oyuncuyu gelişimini hızlandırmak için Almanya'ya kiralamak istediği, ancak Arda Güler'in önceliğinin İspanya'da kalmak olduğu belirtildi.