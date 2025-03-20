SON DAKİKA: Vincenzo Montella'dan Arda Güler açıklaması! Macaristan-Türkiye maçında oynayacak mı?

Türkiye Futbol A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçının ardından Arda Güler sorusunu yanıtladı.

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Macaristan karşısında 3-1 kazanan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

'Hiçbir şey bitmedi'

Rövanş için temkinli konuşan İtalyan teknik adam, ilk olarak şunları söyledi:

"Çok mutluyuz ama hiçbir şey bitmedi. Çok iyi başladık oyuna. Sonrasında golden sonra mesafeleri açtık ve rakibin kontra atak yapmasına izin verdik. İlk yarıda müthiş bir kalite gösterdiğimizi söyledim ve bunun devam etmesini söyledim.

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İstediğimiz skoru aldık ama hiçbir şey bitmedi. İki tane yeni, ilk defa oynayan futbolcu vardı. Deniz Gül ve Can Uzun vardı. Kenan da 2005'li. Genç futbolcularımız da üstün performans göstermeye devam ediyor."

Deniz Gül ve Oğuz Aydın yorumu

Montella, sözlerine şöyle devam etti: "Herkesin potansiyeli çok yüksek. Deniz Gül, kendi takımında oynamıyor ama milli takımda ilk defa süre aldı.

"Büyük bir potansiyeli var. Oğuz Aydın müthiş performans gösterdi, iki golde katkısı var. Dengeli olmamız gerekiyor. İkinci maç var.

"Deniz Gül taze, genç bir yetenek. Daha da gelişmesi gerekiyor. Kulübünde de biraz daha fazla oynamasını ümit ediyorum. Zamanı gelecektir. Fiziği çok iyi, onu da kullanmayı öğrenmesi gerekiyor."

Arda Güler sorusuna yanıt

Son olarak Arda Güler'inn pazar akşamı oynanacak rövanş maçında oynayıp oynamayacağının sorulması üzerine Montella, "Daha birkaç gün var karar vermek için. Özel bir futbolcudan bahsediyoruz. En iyi şekilde karar vermeye çalışacağız." sözlerini sarf etti.