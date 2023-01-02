UEFA, yeni yılda Avrupa futbolunu kasıp kavurma potansiyeline sahip oyuncular arasına Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i de ekledi.

17 yaşındaki oyuncu, UEFA'nın tavsiye listesinde yer aldı

Arda Güler için "Türk Messi" lakabı ön plana çıkarıldı

Listede 40 oyuncu var

NE OLDU? UEFA; muhabir, gazeteci ve editörlerinin seçimini yaptığı ve yeni yıla damga vurma potansiyeli olan oyuncuları listeledi. 40 oyuncunun yer aldığı listeye Türkiye'den Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler de dahil oldu.

NE SÖYLENDİ? Top sürme yeteneği ve delici pasları nedeniyle Arda Güler'in "Türk Messi" lakabına sahip olduğu vurgulanırken; geçen sezon Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olduğu hatırlatıldı. Arda Güler'in bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde dikkatleri üzerine çektiği ve 2008'den bu yana Türkiye'yi temsil ettiği kaydedildi.

UEFA'NIN 2023'TE EN ÇOK İZLENECEK OYUNCULAR LİSTESİ: UEFA tarafından açıklanan liste şu şekilde:

Liel Abada (ISR, 21 – Celtic)

Arda Güler (TÜR, 17 – Fenerbahçe)

Álex Baena (ESP, 21 – Villarreal)

Martin Baturina (CRO, 19 – Dinamo Zagreb)

Dion Drena Beljo (CRO, 20 – Osijek)

Armel Bella-Kotchap (GER, 21 – Southampton)

Moisés Caicedo (ECU, 21 – Brighton & Hove Albion)

Lucas Chevalier (FRA, 21 – LOSC Lille)

Mohamed-Ali Cho (FRA, 18 – Real Sociedad)

Zeno Debast (BEL, 19 – Anderlecht)

Strahinja Eraković (SRB, 21 – Kızılyıldız)

David Datro Fofana (CIV, 20 – Chelsea)

Valgeir Lunddal Friðriksson (ISL, 21 – Häcken)

Alejandro Garnacho (ARG, 18 – Manchester United)

Anthony Gordon (ENG, 21 – Everton)

Malo Gusto (FRA, 19 – Lyon)

Piero Hincapié (ECU, 20 – Leverkusen)

Milos Kerkez (HUN, 19 – AZ Alkmaar)

Tom Krauss (GER, 21 – Schalke, Leipzig'ten kiralık)

Victor Kristiansen (DEN, 20 – Copenhagen)

Luiz Henrique (BRA, 21 – Real Betis)

Eliot Matazo (BEL, 20 – Monaco)

Quentin Merlin (FRA, 20 – Nantes)

Adamo Nagalo (CIV, 20 – Nordsjælland)

Nico Williams (ESP, 20 – Athletic Club)

Octavian Popescu (ROU, 20 – FCSB)

Gonçalo Ramos (POR, 21 – Benfica)

Fabian Rieder (SUI, 20 – Young Boys)

Giorgio Scalvini (ITA, 19 – Atalanta)

Nicolas Seiwald (AUT, 21 – Salzburg)

Xavi Simons (NED, 19 – PSV Eindhoven)

Crysensio Summerville (NED, 21 – Leeds)

Abakar Sylla (CIV, 20 – Club Brugge)

Mathys Tel (FRA, 17 – Bayern München)

Kenneth Taylor (NED, 20 – Ajax)

Destiny Udogie (ITA, 20 – Udinese, Tottenham'dan kiralık)

Lesley Ugochukwu (FRA, 18 – Rennes)

Nicola Zalewski (POL, 20 – Roma)

ARDA GÜLER'İN BU SEZON PERFORMANSI NASIL? Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 13 maça çıkan Arda Güler, bunların 5'inde Süper Lig'de oynadı. Genç oyuncu, toplam 32 dakika süre almasına karşın 2 gol kaydetti. Arda Güler en çok Avrupa Ligi elemeleri (106 dakika) ve Avrupa Ligi'nde (147) süre aldı.