"Türk iradesi galip geldi" Macar basını, Türkiye'nin galibiyetini nasıl yazdı?

Türkiye, Macaristan'ı Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında 3-1 mağlup ederken Macaristan basını bu karşılaşmayı nasıl yazdı?

Türkiye, Macaristan'ı 3-1 yendi

Milliler rövanş öncesinde avantajı yakaladı

Macaristan basını ne söyledi?

NE OLDU? A Milli Takım, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yendi. Bizim Çocuklara galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci kaydederken milli takımın performansı Macar basınında geniş yankı uyandırdı.

NE SÖYLENDİ? Macaristan’ın önde gelen gazetelerinden Valogatott şunları söyledi: "Türkler ilk pozisyonlarını defans arkasına atılan toplarla yarattı ancak defans oyuncularımız bunları uzaklaştırmayı başardı. İlk 10 dakikada Macarların sahada ümit verici hareketleri oldu ancak önemli bir gol tehlikesi yaşanmadı. Türk Milli Takımı 9’uncu dakikada öne geçti: Oğuz Aydın’ın asistiyle Orkun Kökçü 19 metreden sol alt köşeye akıllıca gol attı. İkili mücadelelerin çoğunu (62%) biz kazandık ancak sahada Türk iradesi galip geldi."

Sportal: "Teknik direktör Marco Rossi'nin çalıştırdığı Macaristan Milli Takımı, pazar günü Puskas Arena'da sahaya çıkacak ve rakibi yine Türkiye olacak. Hedef, net ve etkili bir hücum oyunuyla ortaya çıkıp maçı çevirmek olacak."

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Nemzetisport: "Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sakatlıkları nedeniyle sekiz kilit oyuncusunu sahaya sürememesi, Arda Güler ve Merih Demiral'ın sarı kart cezalısı olması, ilk 11'de forma giymesi beklenen Yunus Akgün ve Mert Günok'un da maçta forma giymemesi nedeniyle en güçlü kadrosuyla sahaya çıkamadı. Buna rağmen, Türkler kadro yapısı itibarıyla daha güçlü göründü. Ev sahibi takım oyuncuları sert bir performans ve özverili bir oyun sergiledi."

Sports365: "Macar savunması kararsızdı, oyuna sonradan giren İrfan Kahveci sağ alt köşeye şık bir gol attı. Macaristan Milli Takımı, İstanbul'da oynanan Milletler Ligi Elemeleri ilk maçında rakibine 3-1 mağlup oldu. Ancak liderliğe kimin yükseleceği pazar günü Budapeşte'de oynanacak rövanş maçında belli olacak."

Magyarnemzet: "Dominik Szoboszlai'nin İstanbul'da yedek olarak oyuna giren oyunculardan memnun olmadığını düşünüyoruz. Szalai ve Bence Dardai olmadan Türklere karşı rövanş maçı zor olacak."

M4sport: "Her iki takım da galibiyet için oynamaya devam etti ve güzel aksiyonlar çıkardı, tehlikeli paslar, müdahaleler ve şutlar her iki tarafta da birbirini takip etti ancak savunma son anda uzaklaştırmayı başardı. Vincenzo Montella'nın takımı iki gol üstünlükle daha az risk aldı ve Macarlar işleri daha iyi hale getirmek için yeterli enerjiye sahip değildi."

Origo: "Macaristan Milli Takımı'nın bir mucizeye ihtiyacı var. Macaristan Milli Futbol Takımı, Perşembe akşamı erken saatlerde, Milletler Ligi play-off ilk maçında İstanbul'da Türkiye'ye 3-1 mağlup oldu. Budapeşte'deki rövanş maçı öncesi durum ciddi, ancak umutsuz değil."