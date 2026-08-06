Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın transferinin taşıdığı büyük taraftar etkisini yansıtan bir adımla, Türk Hava Yolları Kahire ile Trabzon şehri arasında direkt uçuşlar düzenleyeceğini açıkladı; ilk uçuşlar bu ayın 11 Ağustos'unda başlayacak.

Karar, Trabzonspor kulübünün Mısır Milli Takımı'nın kaptanıyla transfer anlaşmasını tamamlamasının ardından, Türk transfer piyasasında yaşanan ani bir dönüşle geldi.

Geçtiğimiz günlerde beklentiler, transferi bitirmeye en yakın görünen Beşiktaş kulübü lehineydi; ta ki Trabzon yönetimi dengeleri altüst edip eski Liverpool efsanesinin imzasını almayı başarana kadar.

Kulüp, Salah'ın katılımının ayrıntılarını açıkladığı resmi bir bildiri yayımladı ve iki taraf arasında üzerinde anlaşılan sözleşme süresini belirtti, ancak transferin mali bedelini açıklamadı.

Türk "kuzeyekspres" gazetesinin aktardığına göre, yeni hava hattının düzenlenmesi, ilk yıldızını yakından takip etmek isteyen Mısırlı taraftarlardan beklenen ilgiyi karşılamayı hedefliyor.

Gazete, bu adımın "Muhammed Salah'ın Mısır ve Arap kamuoyu nezdinde sahip olduğu istisnai konuma verilen bir değer ve ulaşım hareketliliğini kolaylaştırma, hayranlarından mümkün olan en büyük sayının onun yeni yuvasını ziyaret etmesine imkân tanıma isteğiyle" geldiğine işaret etti.

Gazete, şehirde hayata geçirilen turizm girişimlerinin bir parçası olarak Kahire ile Trabzon arasında charter uçuşlarının başladığını, bugün perşembe günü ilk direkt charter uçuşunun 120 yolcuyla ulaştığını belirtti.

Direkt hattın, sezon başlangıcıyla birlikte benzeri görülmemiş bir taraftar dalgasını ağırlamaya hazırlanan Mısır ile Trabzon şehri arasındaki turizm hareketliliğini ve sportif alışverişi güçlendirmeye katkıda bulunması bekleniyor.