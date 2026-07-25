Türk devi Diaz için teklifini ikiye katladı, Real Madrid fiyatını belirledi

Türk ekibi Galatasaray, yeni sezon başlamadan önce kadrosunu güçlendirmek istiyor ve Manchester United oyuncusu Bruno Fernandes'in transfer maliyetinin yükselmesinin ardından kulüp, ilgisini Faslı milli oyuncu ve Real Madrid forveti Brahim Diaz'a yöneltti.

Türk internet sitesi "ntvspor"e göre Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için teklifini artırdı.

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Habere göre Diaz, kendisine daha fazla oynama süresi garantileyecek bir takıma transfer olmayı olumlu karşılıyor. Galatasaray yetkilileri, transferi uygun şartlarda tamamlamak için görüşmelerini sürdürüyor; kulüp yaklaşık 15 milyon euro değerinde bir teklif hazırlıyor.

Daha önceki haberlerde ise yalnızca 7,5 milyon euro değerinde bir tekliften bahsedilmişti. Buna karşılık Real Madrid, Faslı oyuncunun satışına onay vermek için 25 milyon euro talep ediyor; iki taraf arasındaki müzakereler ise hâlâ devam ediyor.

Türk internet sitesi, "Diaz'ın yüksek teknik yetenekleri, çalım becerileri ve çok yönlü hücum rolleriyle öne çıktığını" belirtti ve şunları ekledi: "İki kulüp arasındaki temasların önümüzdeki günlerde yoğunlaşması bekleniyor."

Diaz, Fas'ın Fransa'ya (2-0) elenerek çeyrek finalde veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile parladı.