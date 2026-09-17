Alman ekibi Köln'ün yıldızı Elyes Skhiri, Tunus Milli Takımı'yla uluslararası kariyerine son verdiğini açıkladı.

Skhiri, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Uluslararası kariyerimin sonunu ilan etme anı geldi." ifadelerini kullandı.

Skhiri, "Bu formayı giymek ve anavatanımı temsil etmek benim için büyük bir gurur ve onur kaynağıydı. Duygular, o mücadele anları ve tüm bu hatıralar hafızamda sonsuza dek kazınmış olarak kalacak." dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Tunus'u en büyük futbol turnuvalarında temsil etme fırsatı, 4 Afrika Uluslar Kupası ve 3 Dünya Kupası'na katılarak, kariyerimi sonsuza dek süsleyecek büyük bir ayrıcalık."

Skhiri, "Birlikte büyük zaferler ve mutluluk anları yaşadık, ancak aynı zamanda kariyerimin en acı verici ve en zorlu anları olarak kalacak ağır yenilgiler ve hayal kırıklıkları da yaşadık." diye belirtti.

Şunları ekledi: "Bunca yıl boyunca Tunus Milli Takımımıza karşı gösterdiğim adanmışlık, sadakat ve saygı sınırsızdı. Gelecekte tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Tunus Federasyonu üyelerine en iyisini diliyor, hepsinin Tunus halkının hak ettiği mutluluğu ve gururu armağan etmek için büyük zaferler kazanmasını temenni ediyorum."

Aynı zamanda Tunus Federasyonu'nun Instagram hesabı, Skhiri'ye teşekkür mesajı gönderdi: "Her şey için teşekkürler Elyes Skhiri. Ulusal bayrağa 11 yıllık sadakat, fedakârlık ve gurur. Tunus'un kartalı sonsuza dek."

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