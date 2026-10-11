Nabil Kouki'nin tartışma yaratan suçlamaları karşılıksız kalmadı; Tunuslu teknik direktör, takım içinde öfkeyi alevlendiren yeni bir yenilginin ve teknik direktörlere, sportif direktörlere ve medya mensuplarına ateş püskürdüğü sert açıklamaların ardından Club Sportif Sfaxien'in planlarının dışında kaldı.

Tunus Ligi'nin beşinci hafta mücadeleleri kapsamında Sakiet Ezzit'te Tekaddüm er-Riyadi karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından Sfaxien yönetimi Kouki'yi görevden alma kararı verdi. Haberi Tunus'ta yayın yapan "Es-Sabah" gazetesi duyurdu.

Takımın pazar sabahı antrenman yapması planlanıyordu, ancak yönetimin teknik direktöre görevden alınma kararını bildirmesinin ardından çalışma iptal edildi. Maçın ardından yaptığı açıklamaların ayrılığını hızlandırdığı yönünde görüşler ağırlık kazandı.

Kouki, basın toplantısında tartışma fitilini ateşlemiş, bazı tarafları kendisine karşı medyada kampanyalar yürütmek için para ödemekle ve takımın sonuçlarındaki düşüşle ilgili yalan olarak nitelendirdiği haberler yaymakla suçlamıştı. Bunun amacının kendisini ayrılmaya zorlamak ya da yönetimi görevden almaya itmek olduğunu söylemişti.

Gelecek maçlar CSF Ligue I 11:30 EST

Kouki şöyle konuştu: "Bana saldırmak ve sonuçlar krizine dair yalan haberler yaymak için para ödeyenler var. Teknik direktör para ödüyor, sportif direktör para ödüyor, spor programlarında görünen medya mensupları da haberleri yaymak ve kendi dar çıkarlarını gözetmek için para alıyor."

Kouki, perde arkasında olup bitenleri bildiğini vurgulayarak, yaşananların kabul edilebilir sınırları aştığını ve bir süredir medya kampanyalarına maruz kaldığını belirtti. Açıklamaları Tunus spor camiasında geniş yankı uyandırdı; ortaya attığı suçlamalar nedeniyle hesap vermesi yönünde çağrılar yükseldi. Yerel basındaki haberlerde ise bu suçlamalara ilişkin ifadesinin alınması için çağrılma olasılığından söz edildi.



