Tunus-Japonya maçının hakemi özel bir forma giyiyor… Bunun nedeni tarihsel

2026 Dünya Kupası’nda Tunus ile Japonya arasında oynanacak maç, Sabri Lemouche’un ani görevden alınmasının ardından Fransız teknik direktör Hervé Renard’ın “Kartaca Kartalları”nın başına geçmesindeki ilk maçı olmakla kalmayacak, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş tarihi bir öneme sahip olacak.

Fransız RMC kanalının aktardığına göre, yarın cumartesi sabahı oynanacak olan maç, 1930 yılında başlayan Dünya Kupası finalleri tarihindeki 1000. maç olarak tarihe geçecek.

Bu olağanüstü vesileyle, Rumen hakem István Kovács, tarihi olayı kutlamak için tasarlanan özel bir forma giyecek. Formanın kolları altın çizgilerle süslenecek ve üzerinde “1000 maç” yazan bir anma rozeti bulunacak.

Ayrıca, Rumen yardımcı hakemler Ferenc Tóniugi ve Mihai Marica da maçı yönetirken aynı formayı giyecekler.

Kovács’ın Dünya Kupası’ndaki ilk maçı

Kovács, Avrupa sahnesinin en önde gelen hakemlerinden biri olmasına rağmen, bu maç onun Dünya Kupası finallerinde saha hakemi olarak ilk maçı olacak ve bu da ona turnuvanın tarihine adını yazdırmak için olağanüstü bir fırsat sunuyor.

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ise Kovač’ın seçilmesinin maçın tarihi önemi nedeniyle olmadığını belirterek, kararın tamamen teknik kriterlere dayandığını vurguladı.

Colina, “Bu maçı yönetmek için en uygun olduğunu düşündüğümüz hakemi seçtik; dolayısıyla onun Dünya Kupası tarihindeki 1000. maçı yönetmesi tamamen tesadüf eseri oldu” dedi.