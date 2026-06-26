Hollandalı yıldız Jan Paul van Heek, 2026 Dünya Kupası'nda 3 eşi görülmemiş rekor kırmayı başardı.

Van Heek, bugün Cuma sabahı oynanan ve Hollanda'nın 3-1 galibiyetiyle sonuçlanan grup aşamasının son maçında, ülkesinin Tunus ile oynadığı karşılaşmada olağanüstü bir performans sergiledi.

Van Heek, 62. dakikada üçüncü golü atarak maçta iz bıraktı.

Squadka ağı, X platformundaki hesabı üzerinden, Van Heekey'in Tunus maçı sırasında topa 145 kez dokunduğunu ve bunun 2026 Dünya Kupası'nda bir maçta herhangi bir oyuncu tarafından kaydedilen en yüksek dokunma sayısı olduğunu belirtti.

Ağ, “Van Heeky, 134 pas denemesinden 130’unu tamamladı; bu, mevcut Dünya Kupası’nda bir maçta herhangi bir oyuncu tarafından gerçekleştirilen en yüksek başarılı pas sayısıdır” diye ekledi.

Ayrıca, Van Heekey'in son hücum üçgenine 39 pas attığını ve bunun da 2026 Dünya Kupası'nda tek bir maçta herhangi bir oyuncu tarafından gerçekleştirilen en yüksek sayı olduğunu vurguladı.

Jan-Paul van Heekey bununla yetinmedi, aynı zamanda milli takımında ilk uluslararası golünü de attı.