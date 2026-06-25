Tunus - Hollanda maçının başlama saati, yaklaşan şiddetli hava koşulları nedeniyle belirsiz

RTL Nieuws’un Perşembe öğleden sonra yayınladığı habere göre, Hollanda ile Tunus arasındaki Dünya Kupası maçının planlanan saatte başlayacağı henüz hiç de kesin değil.

Meteorologlar, Hollanda milli takımının saat 01:00'da (Hollanda saatiyle) Dünya Kupası'ndaki son grup maçını oynayacağı Kansas City'de gök gürültülü fırtına, şiddetli rüzgar ve yoğun yağış öngörüyor.

FIFA, yıldırımla ilgili yerel güvenlik kurallarına uymak zorundadır. Kansas City için hava durumu tahmini pek de iyi görünmüyor.

Hollanda Milli Takımı bu akşam yerel saatle 18:00'de açık hava stadyumu olan Kansas City Stadyumu'nda oynayacak. Buienradar'dan meteorolog Magdel Erasmus'a göre, toplamda 25 milimetre yağmur ve buna ek olarak gök gürültülü fırtına ihtimali bulunuyor.

Dünya Kupası maçları, gök gürültülü fırtına nedeniyle ciddi gecikmelerle karşılaşabilir. Maç, stadyumun 13 kilometrelik yarıçapı içinde 30 dakika boyunca yeni bir yıldırım düşmesi olmaması durumunda yeniden başlatılabilir.

Her yeni yıldırım gözlemi durumunda süre yeniden başlar; bu nedenle fırtına devam ederse gecikme birkaç saate kadar uzayabilir. Fransa ile Irak arasındaki maçta da durum böyleydi.

Gecikme olasılığı yüksek

Oranjelegioen’un ünlü taraftar yürüyüşü de aniden şiddetli hava koşullarıyla karşılaşabilir. Kansas City’deki KCTV5 kanalının hava durumu sunucusu ve meteorologu Mike Nicco, Hollanda ile Tunus arasındaki maçın ertelenme olasılığını yüzde seksen olarak tahmin ediyor.