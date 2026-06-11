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Japan v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport
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Tunus Grubu... Dünya Kupası öncesinde Japon takımını vuran üçüncü virüs

Hollanda - Japonya
Hollanda
Japonya
Dünya Kupası
W. Endo
Tunus
Hollanda
Japonya
ABD
Tunus

Kıtalararası karşılaşma öncesinde Samuray'a ne oluyor?

2026 Dünya Kupası finallerine katılmadan önce Japonya milli takımı, en önemli yıldızlarından birinin kadroda yer almayacağının kesinleşmesinin ardından sarsıntılarla boğuşmaya devam ediyor.

Japonya milli takımı, Tunus, İsveç ve Hollanda'nın da yer aldığı Dünya Kupası'nın 5. grubunda yer alıyor.

Japonya'nın yeni darbesi ise, "Samuray" takımının kaptanı Wataru Endo'nun, yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası finallerine katılacak kadrodan çıkarılması oldu.

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Buna bağlı olarak, Japonya milli takımının teknik direktörü Hajime Moriyasu, Dünya Kupası'ndaki yokluğunu telafi etmek için Shuto Machino'yu kadroya dahil etmeye karar verdi.

Dünya Kupası
Hollanda crest
Hollanda
NED
Japonya crest
Japonya
JPN

Bu, Dünya Kupası öncesinde Japon "Bilgisayar"ı vuran tek sakatlık değildi. İngiliz Brighton'ın yıldızı Kaoru Mitoma, arka kas yırtığı nedeniyle, Fransız Monaco'nun oyuncusu Takumi Minamino ise çapraz bağ yırtığı nedeniyle turnuvada yer alamayacak.

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