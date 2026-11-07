Tünelde şiddetli arbede: Güvenlik, Real Madrid ve Valencia oyuncularını ayırmak için devreye girdi

İspanya Ligi'nin 12. hafta maçları kapsamında Mestalla Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı Valverde ile Arda Güler'in golleriyle Kraliyet ekibinin 2-0 öne geçmesiyle sona eren Real Madrid - Valencia karşılaşmasında, iki takımın oyuncuları arasında büyük bir gerginlik yaşandı; bu gerginlik ilk yarının bitiminin ardından soyunma odalarına giderken çıkan arbede ve sözlü atışmalara kadar vardı.

İspanyol "Cope" radyosunun haberine ve "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, soyunma odalarına çıkan koridorda iki takımın bir grup oyuncusu arasında bir kavga patlak verdi; bu durum, olayı yatıştırmak, oyuncuları birbirinden ayırmak ve arbedenin tırmanmasını önlemek için güvenlik görevlilerinin müdahalesini gerektirdi.

Radyo, ilk 45 dakika boyunca iki takımın oyuncuları arasındaki gerginliğin tırmanmasının ardından, Real Madrid'in ikilisi Jude Bellingham ve Antonio Rüdiger'in de atışmaya karıştığına işaret etti.

Bu olaylar, sahada gergin bir atmosfer içinde yaşandı; iki takımın oyuncuları bir dizi hakem kararına itiraz ettikten sonra, gerginlik sahadan soyunma odalarına çıkan koridora taşındı.