Tünelde bir itiş ve 4 çığlık: Vinicius Junior krizinde yeni perde arkası

"Santiago Bernabeu" sahasında ve Real Madrid oyuncularında, sezonun şimdiye kadarki en kritik ve en gergin anlarından biri yaşandı. Zira geçtiğimiz cumartesi Vinicius'un Villarreal filelerine gönderdiği golün yarattığı sevinç, anlar içinde hayal kırıklığına dönüştü; çünkü maçın hakemi Isidro Diaz de Mera, video yardımcı hakem (VAR) incelemesinin ardından golü iptal etti ve Brezilyalı oyuncuyu kırmızı kartla oyundan attı.









Kırmızı kartı gördükten sonra Real Madrid oyuncusu hakemin üzerine yürüdü. Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre bu olay maçın resmi raporuna da kaydedildi.

Diaz de Mera raporda şu ifadeleri kullandı: "Oyun durduğu sırada, kırmızı kartı gördükten sonra ve sahayı terk etmeden önce Vinicius, kararıma yüksek sesle itiraz etmeyi sürdürdü ve bana doğru agresif bir şekilde ilerledi. Bu durum, takım arkadaşlarının onu sakinleştirmek için müdahale etmesini gerektirdi; ancak belirli kelimeleri ayırt edemedim."

Hakem, kanat oyuncusundan çıkan "herhangi belirli bir kelimeyi" ayırt edemese de, DAZN kameraları sahneyi görüntüledi ve Brezilyalı milli oyuncunun ne söylediğini net biçimde ortaya koydu.

Olayın video yardımcı hakem (VAR) teknolojisiyle incelendiği sırada, Villarreal savunmacısı Saliba da el hareketleriyle Vinicius'a pozisyonda saçını çektiğini anlatmaya çalıştı. Sahneyi arkadan izleyen Bellingham ise "Bu hiçbir şey değil!" diye bağırarak "Santiago Bernabeu" taraftarlarını hakem üzerinde baskı kurmaya çağırdı.

Hakem Diaz de Mera kırmızı kartı çıkarır çıkarmaz Vinicius öfkeden patladı; "Kırmızı mı? Hayır! Hayır!" diye bağırdı, ardından hakemin üzerine yürüdü. Rüdiger ve diğer takım arkadaşları müdahale etmese daha ileri gidecekti.

DAZN görüntülerinin gösterdiğine göre Brezilyalı oyuncu "Bunu neden yapıyorsun?" cümlesini dört kez tekrarladı. Hakemin kararı karşısında şaşkın ve inanamaz bir halde görünen Bellingham ise şu yorumu yaptı: "Vay canına... Lanet olsun... Bu artık futbol değil. Vay canına."

Vinicius Junior'ın öfkesi soyunma odasına giderken de sürdü; Endrick'in tünelde ona eşlik etmesi gerekti. Bu süreçte 7 numaralı formanın sahibi Real Madrid oyuncusu, İspanya Ligi (LaLiga) çalışanlarından birini itti; ancak bu son olay maç raporuna kaydedilmedi.

Brezilyalı oyuncu şimdi, kendisini en az iki maç sahalardan uzak tutması muhtemel bir cezayla karşı karşıya; Sevilla karşılaşmasını ve 25 Ekim'de "Spotify Camp Nou" sahasında Barcelona ile oynanacak "El Clasico" maçını kaçıracak.

Nihai kararın önümüzdeki çarşamba günü, Müsabaka Komitesi'nin hükmünü açıklamasıyla çıkması bekleniyor; ancak Real Madrid'in çıkabilecek her karara itiraz etmesi öngörülüyor.



