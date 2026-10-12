"Santiago Bernabeu" sahasında ve Real Madrid oyuncuları üzerinde, sezonun şimdiye kadarki en kritik ve en gergin anlarından birinde tedirginlik hâkim oldu. Zira geçen cumartesi Vinicius'un Villarreal filelerine attığı golün yarattığı sevinç, maçın hakemi Isidro Diaz de Mera'nın video yardımcı hakem (VAR) incelemesinin ardından golü iptal edip Brezilyalı oyuncuyu oyundan atmasıyla birkaç saniye içinde hayal kırıklığına dönüştü.

Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre, kırmızı kartı gördükten sonra Real Madrid'in oyuncusu hakeme doğru hamle yaptı ve bu olay maçın resmi raporuna kaydedildi.

Diaz de Mera raporunda şu ifadeleri kullandı: "Oyun durduğu sırada, oyundan atılmasının ardından ve sahayı terk etmeden önce Vinicius kararıma yüksek sesle itiraz etmeyi sürdürdü ve bana doğru saldırgan bir şekilde ilerledi; bu da onu sakinleştirmek için takım arkadaşlarının müdahalesini gerektirdi. Ancak belirli kelimeleri ayırt edemedim."

Hakem, kanat oyuncusundan çıkan "herhangi bir belirli kelimeyi" ayırt edemese de, DAZN kameraları sahneyi kaydederek Brezilyalı millî futbolcunun ne söylediğini net biçimde ortaya çıkardı.

Olayın video yardımcı hakem (VAR) teknolojisiyle incelendiği sırada, Villarreal savunmacısı Saliba'nın kendisi, oyun esnasında saçını çektiğini Vinicius'a anlatmak için işaretler kullandı. Sahneyi arkadan izleyen Bellingham ise "Bu hiçbir şey değil!" diye bağırdı ve "Santiago Bernabeu" taraftarlarını hakem üzerinde baskı kurmaya teşvik etti.

Hakem Diaz de Mera kırmızı kartı çıkarır çıkarmaz Vinicius öfkeden patladı; "Kırmızı mı? Hayır! Hayır!" diye bağırdı, ardından hakeme doğru hamle yaptı; Rüdiger ve diğer takım arkadaşlarının müdahalesi onu engellemiş olmasa daha ileri gidebilirdi.

DAZN görüntülerinin gösterdiğine göre Brezilyalı oyuncu "Bunu neden yapıyorsun?" cümlesini dört kez tekrarladı. Hakemin kararına şaşkın ve inanamayan bir görüntü veren Bellingham ise şöyle dedi: "Harika... Lanet olsun... Bu artık futbol değil. Harika."

Vinicius Junior'ın öfkesi soyunma odasına giderken de sürdü; Endrick ona tünelde eşlik etmek zorunda kaldı. Bu sırada Real Madrid'in 7 numaralı forma sahibi oyuncusu, İspanya La Liga birliğinin bir çalışanını itti; ancak bu son olay maç raporuna kaydedilmedi.

Brezilyalı oyuncu şimdi, kendisini sahalardan en az iki maç uzak tutması muhtemel bir cezayla karşı karşıya; zira Sevilla karşılaşmasında ve 25 Ekim'de "Spotify Camp Nou" sahasında Barcelona'ya karşı oynanacak "El Clasico" maçında forma giyemeyecek.

Nihai kararın, Müsabaka Komitesi'nin hükmünü açıklayacağı önümüzdeki çarşamba günü çıkması bekleniyor. Bununla birlikte Real Madrid'in çıkabilecek her karara itiraz etmesi öngörülüyor.



