Tunay Torun ile yollar ayrıldı

Başakşehir'de Tunay Torun ile karşılıklı olarak yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla orta saha oyuncusu Tunay Torun ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Turuncu lacivertliler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Tunay Torun, 2017-2018'de geldiği Medipol Başakşehir'de 11 maça çıkmış ve geçen sezon 'a kiralanmıştı.