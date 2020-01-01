Tunay Torun ile yollar ayrıldı
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AA
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla orta saha oyuncusu Tunay Torun ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Turuncu lacivertliler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
Tunay Torun, 2017-2018'de geldiği Medipol Başakşehir'de 11 maça çıkmış ve geçen sezon Bursaspor'a kiralanmıştı.