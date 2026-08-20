Sky'ın haberine göre, Siyah-Sarılılar'ın transfer etmek istediği Barcelona oyuncusu Hector Fort, şu ana kadar diğer kulüplerden gelen tüm transfer tekliflerini reddetti ve kesin olarak Dortmund'a transfer olmak istiyor.

Buna göre hem AS Roma'dan hem de Real Sociedad'dan somut teklifler geldi, ancak sağ bek bunları geri çevirdi. BVB ise anlaşmayı tamamlamak için Katalan kulübüyle somut görüşmeler yürütüyor.

Son olarak, Barca'nın 20 yaşındaki İspanyol için 20 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilmişti. Ancak bu rakam BVB'ye fazla geliyor. Transfer gazetecisi Matteo Moretto'nun son haberine göre taraflar farklı bir model üzerinde anlaşabilir.

Buna göre 10 milyon euroluk bir anlaşma da mümkün, ancak bunun Blaugrana için yüzde 50 sonraki satış payı içermesi gerekiyor. Satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması da ihtimal dışı değil.

BVB, Couto'nun ayrılığının ardından kadrodaki son eksiği kapatmak istiyor

BVB, Joey Veerman, Konstantinos Karetsas ve Giannis Konstantelias'ın ses getiren transferlerinin ardından, Niko Kovac'ın iki kanat bekli üçlü savunma sisteminin sağ tarafı için mutlaka bir oyuncu arıyor. İki yıl boyunca hayal kırıklığı yaratan Yan Couto'nun Como'ya gitmesinin ardından, Kovac'ın elinde bu pozisyonda şu anda doğrudan yalnızca Julien Ryerson bulunuyor. Üstelik Norveç ile Dünya Kupası'na katılması nedeniyle kısa bir yaz arası geçirdi.

Fort, Avrupa'nın üst düzey futbolunda hâlâ nispeten bilinmeyen bir isim. Barcelona'da La Masia'da geçen yılların ardından A takımda yalnızca kısa süreler alabildikten sonra, geride kalan sezonu kiralık olarak Elche'de geçirdi. Rekabet çok daha düşük olmasına rağmen sezon sonunda 17 resmi maçta sadece 600'ün biraz üzerinde dakika oynadı.

Yine de Fort bu maçlarda üç gol ve iki asist katkısı verdi. Ancak Fort'un omuz sakatlığı nedeniyle dört aydan fazla sahalardan uzak kaldığını da belirtmek gerekiyor. Bu sakatlığı ise ilginç bir şekilde, Noel'den kısa süre önce Rayo Vallecano'ya karşı attığı 1-0'lık golün sevincinde yaşamıştı.

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