Tüm taraflar için kazançlı bir anlaşma… PSG, Barcelona’nın yıldızıyla anlaştı

Paris Saint-Germain, Avrupa şampiyonu kulübün Portekizli forvet Gonzalo Ramos’un Milan’a transferinin ardından bu boşluğu doldurma çabaları kapsamında, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak üzere Barcelona’nın İspanyol forveti Ferran Torres ile ön anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Parisli kulüp, tarafların sözleşmenin ana hatları üzerinde mutabakata varmasının ardından oyuncu ile yapılan görüşmelerde önemli bir adım attı; ancak bazı son ayrıntıların Barcelona yönetimi ile netleştirilmesi gerekiyor.

Haberde, özellikle sözleşmesinin 2027 yazında sona ermesi ve yenileme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle, Barcelona’nın artık Ferran Torres’in takımda kalacağına güvenmediği belirtildi.

Oyuncu daha önce Paris Saint-Germain’in kendisiyle ilgilendiğini belirtmişti; Katalan kulübünün yönetimi ise onun ayrılmasının ardından gelecek döneme yönelik planlamalara şimdiden başladı.

Haberde ayrıca, Barcelona’nın onun yerini doldurmak için Borussia Dortmund’un yıldızı Alman futbolcu Karim Ademi ile anlaşmaya hazırlandığı ve Ademi’nin takımın hücum hattını güçlendirmesinin beklendiği belirtildi.

Böylece Torres’in PSG’ye transferi tüm taraflar için kazançlı bir anlaşma gibi görünüyor; Paris kulübü Ramos’un ayrılışının boşluğunu doldurmaya çalışırken, Barcelona da sözleşmesinin yenilenmesinin zor olacağı göz önüne alındığında, oyuncuyu gelecek sezon bedelsiz kaybetmek yerine satarak maddi kazanç elde etmek istiyor. Ayrıca Ademi’nin takıma katılması için yer açma isteği de var.

Torres ise daha fazla süre almayı istiyor; hemşerisi Luis Enrique’den ilk 11’de yer alacağına dair söz aldı.

Gianluca Di Marzio’ya göre, Paris Saint-Germain’in Torres’e yönelmesinde en büyük rol Enrique’ye ait; zira Enrique, İspanya Milli Takımı’nı çalıştırdığı dönemden beri bu oyuncuyu çok iyi tanıyor.

Enrique, Torres’in hızı, teknik kalitesi ve forvet hattının tüm pozisyonlarında oynayabilme yeteneğinin, onu Paris ekibinin benimsediği oyun tarzı için ideal bir oyuncu haline getirdiğini düşünüyor.

Ferran Torres, geçen sezon Polonyalı Robert Lewandowski’nin form düşüşünden yararlanarak, Barcelona formasıyla en iyi sezonlarından birini geçirdi.

İspanyol forvet, La Liga’da 33 maça çıktı, bu maçlarda 16 gol attı ve 2 asist yaptı.

Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué ve Bradley Parkola’dan oluşan güçlü bir hücum kadrosuna sahip olsa da, kulüp yönetimi hala hücumda daha fazla seçenek eklemeye çalışıyor.

Haberde, Parkola’nın geleceğinin hâlâ belirsiz olduğu belirtildi; bu durum, Luis Enrique’ye forvet hattında ek çözümler sunacak olan Ferran Torres’in transferini daha da önemli hale getiriyor.

Paris Saint-Germain yetkilileri, kulübün hem yeni transferler hem de ayrılan oyuncular açısından kadrosunu yeniden şekillendirmeye devam ettiği bu dönemde, önümüzdeki günlerde Barcelona ile nihai bir anlaşmaya varmayı umuyor.