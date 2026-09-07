Tuhaf görüntüler: teknik direktör, hakemin KKD’deki komik hatasına kahkahalarla güldü

Mark Otten, Jong FC Utrecht ile FC Eindhoven arasında golsüz eşitlikle sonuçlanan maçın (0-0) ardından gördüklerine inanmakta güçlük çekti. Utrecht ekibinin genç takımını çalıştıran teknik adam, oyuncusu Emmanuel Owen’ın kaleci Jort Borgmans’ın müdahalesiyle sert şekilde yerde kaldığını gördü, ancak şaşkınlıkla serbest vuruşun FC Eindhoven lehine verildiğine tanık oldu.

Dikkat çeken an, Owen’ın konuk ekibin kalesine doğru atağa çıkabildiği sırada yaşandı. Borgmans kalesinden çıktı, topu ıskaladı ve Jong FC Utrecht’in hücum oyuncusuna temas etti. Bunun ardından hakem Joshua Kuipers düdüğünü Eindhoven ekibi lehine çaldı.

Bu karar, maçın ardından Otten’in şaşkınlığına yol açtı. “Bir faul yapıldığını görüyorum ve hakemin olağanüstü bir karar verdiğini görüyorum” diyen teknik adam, ESPN kameralarına konuştu.

Kuipers’e göre ise kaleciyle teması arayan taraf Owen’dı. “Hakeme göre bizim oyuncumuz kaleciye gitti” diyen Otten, ardından gülmesini daha fazla tutamadı.

Anlayışsızlığına rağmen Otten, hakemi sert şekilde eleştirmek istemedi. “Öncelikle şunu söyleyeyim, hakem bunu kasten yanlış değerlendirmiyor. Bizim elbette maçtan sonra görüntüleri yeniden izleyebilme lüksümüz de var.”

Ancak teknik adama göre Jong Utrecht, bu kararla açık şekilde mağdur edildi. “Ama bu elbette çok yanlış bir değerlendirme. Bu bize zarar veriyor ama ben onu suçlamıyorum. Bunu bilerek yapmıyor.”

Borgmans da maçın ardından kameraların karşısına geçerek olayın kendi tarafını anlattı. “Forvetten önce topa ulaşabileceğimi gördüm. Top, tahmin ettiğimden biraz daha yükseğe sekti. Sanırım bu yüzden çıkış anında biraz kayıyorum. Sonra topun altından geçiyorum ve forvetle temas ediyorum.”

Kaleci, kendi sözlerine göre en çok topu tamamen ıskaladığı için korktu. “Onun ofsaytta olduğuna dair bir hissim vardı ve buna güveniyordum. Benim gördüğüm kadarıyla yanında hâlâ bir savunmacı vardı. Buna daha bakmam gerekiyor.” Keuken Kampioen Divisie’deki mücadele sonunda golsüz sona erdi: 0-0.











