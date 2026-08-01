Tuhaf gelişme: Mohamed Salah’ın Beşiktaş’a transferi son anda kapıldı

Mohamed Salah kariyerine Türkiye’de devam edecek, ancak Beşiktaş’ta değil. Transfer muhabirleri Santi Aouna ve Yağız Sabuncuoğlu, Trabzonspor’un transferi araya girerek bitirdiğini bildiriyor.

Beşiktaş’ın Salah ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı bile öne sürülüyordu. İstanbul’da Mısırlı oyuncu için bir sezonluk, bir sezon daha opsiyonlu ve yıllık 10 milyon euro maaş içeren bir sözleşme hazırdı.

Buna rağmen Salah, şimdi Beşiktaş’ın doğrudan rakibi Trabzonspor’un teklifine ikna oldu. Foot Mercato adına çalışan gazeteci Aouna, anlaşmanın çok kısa süre içinde sağlanacağını aktardı.

Beşiktaş büyük öfke yaşarken son görüşmeleri de durdurdu. Çeşitli medya organları bunu ‘sansasyonel bir gelişme’ olarak nitelendiriyor.

Salah, Liverpool’da tam dokuz yıl forma giydi ve kulüple büyük başarılar yaşadı. Mısırlı yıldız, bu süreçte iki kez lig şampiyonu oldu ve 2019’da Liverpool ile Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.

Geçen sezon ise Mısırlı oyuncu hayal kırıklığı yaratan bir dönem geçirdi; bu süreçte görevine son verilen teknik direktör Arne Slot ile birden fazla kez kamuoyu önünde tartışma yaşadı. Mart ayının sonunda yıldız futbolcu kulüpten ayrılacağını açıkladı ve bu nedenle şu anda bonservissiz durumda.