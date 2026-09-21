Tuhaf bir karar mı? De Zerbi, Manchester United maçı öncesi tartışma yarattı

Tottenham son derece zorlu bir sezon başlangıcı yaşarken ve İtalyan teknik direktör haftalardır takımının fiziksel kondisyonunun geliştirilmesi gerektiğini vurgularken, İtalyan teknik adam ilk bakışta tuhaf görünen bir karar aldı; bu karar, geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan takımın geleceğiyle ilgili yeniden endişe duymaya başlayan Londra kulübü taraftarları arasında büyük bir öfkeye yol açtı.

Milli ara boyunca Londra'da kalan oyuncular tam bir haftalık izin alacak. Bu karar, Aston Villa karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından geldi; bu sonuç, Londra kulübünü Premier Lig'de şu ana kadar hiçbir galibiyet almadan sıralamanın en dibinde bıraktı.

Ancak o maçtan sonra De Zerbi, özellikle milli takımlarına katılmayacak oyuncularla daha fazla çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

Teknik direktör özellikle James Maddison, Conor Gallagher, Dominic Solanke, Tosin Adarabioyo ve Marcos Senesi'nin adını andı ve fiziksel kondisyonlarının hâlâ geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu düşündü.

Özellikle Solanke, daha fazla ritim ve güç kazanmaya ihtiyaç duyan oyuncunun en belirgin örneği.

Ayrıca oku: Fiziksel bir sorun mu, taktiksel bir sorun mu? Bernardo Silva neden ortadan kayboldu?

the Telegraph gazetesine dayanarak Foot Mercato sitesinin aktardığına göre, durum göründüğü gibi değil; zira teknik direktör oyunculara bir haftalık izin verme kararını Aston Villa yenilgisinden önce almıştı ve bu, üç haftaya uzanan uzun bir milli aranın yaklaştığı dönemlerde fiziksel kondisyon uzmanlarının başvurduğu alışılmış bir uygulama.

Tottenham'ın yurt dışında herhangi bir kamp ya da kapalı gişe hazırlık maçı planlamadığını belirtmek gerekir. Milli takımlara seçilmeyen oyuncular, antrenmanlara yeniden başlamak üzere bir sonraki hafta Tottenham antrenman tesisine dönecek.

Site şöyle yorumladı: "Yine de kararın zamanlaması, taraftarların bunu anlamasını zorlaştırıyor. Roberto De Zerbi fiziksel kondisyonu takımının sorunlarından biri olarak belirlediğini açıklamışken, ilgili oyuncular sonuç olarak bu dönemde fazladan dinlenme günlerinden faydalanacak. Bu tercihin meyvelerini verip vermeyeceğini göreceğiz."

Ve şöyle bitirdi: "Yanıt, 10 Ekim'de Manchester United'a karşı oynanacak zirve maçıyla maçlar yeniden başladığında netleşecek; bu, söz konusu stratejinin ilk sınavı olacak."