Türkler tutulmuyor: Bir gol de Ozan Kabak'tan!

Enes Ünal, Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun'dan sonra Ozan Kabak da gol attı, takımını galibiyete taşıdı

Ozan Kabak'ın formasını giydiği 04, 'nın 11. haftasında 'a konuk oldu.

Konuk ekip, rakibini 3-2 mağlup ederken milli savunmacının 71. dakikadaki golü takımı adına galibiyetin kapısını araladı.

Son 20 dakikaya 2-1 geride giren Gelsenkirchen ekibi, genç stoperin fileleri bulmasıyla skoru dengeledi.

Sezona sakat başlayan Ozan, Kupası'nda oynanan Arminia Bielefeld maçının ardından ikinci defa ilk 11'de sahaya çıktı ve bu sezon ilk defa gol sevinci yaşadı.

82. dakikada sahneye çıkan Amine Harit, maçın skorunu belirledi ve Ozan Kabak'ın takımı Schalke'ye üç puan kazandırdı.

Çağlar attı, Leicester kazandı

Premier Lig'de 11. hafta karşılaşmalarında 'a konuk olan , rakibini 2-0'lık skorla devirdi.

Brendan Rodgers'ın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri ise 57. dakikada milli futbolcu Çağlar Söyüncü ve 88. dakikada Jamie Vardy kaydetti.

Bu gol Çağlar'ın Leicester City forması altında kaydettiği ilk gol olurken, 23 yaşındaki oyuncu kulüp tarihinde Mustafa İzzet'ten sonra bir Premier Lig maçında gol atan ikinci Türk futbolcu oldu.

Cenk Tosun 'a puanı getirdi

Premier Lig'de 11. hafta karşılaşmalarında 'ı ağırlayan Everton, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Tottenham, Dele Alli'nin 63. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Everton'a beraberliği getiren gol ise maça yedek kulübesinde başlayan ve 68. dakikada oyuna dahil olan Cenk Tosun'dan geldi. 90+7'de sahneye çıkan milli futbolcu, Lucas Digne'nin soldan ortasında ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla maçın sonucunu belirledi: 1-1

Cenk Tosun bu golüyle birlikte bu sezon Everton forması altındaki ilk golünü kaydetti.

Enes Ünal'ın ilk golü

Enes Ünal'ın formasını giydiği ekibi , konuk ettiği Mallorca'yı 3-0'lık skorla geçti.

Genç golcü, 50. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçti ve yaptığı başarılı vuruşla bu sezon attığı ilk golü kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Valladolid, bu sonucun ardından puanını 17 yaptı.

Kaan Ayhan'dan asist

Bundesliga'nın 11. haftasında Köln'ü konuk eden , rakibini 2-0 mağlup etti.

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Düsseldorf'ta 61. dakikada Erik Thommy'nin skoru belirleyen golünün asistini Kaan Ayhan yaptı.

Kaan Ayhan ilk 11 başladığı bu karşılaşmada 90 dakika görev aldı.

Düsseldorf ise bu skorun ardından puanını 10'a yükseltti.

Yusuf'un asisti yetmedi

'in 12. hafta mücadelesinde ile Velodrome Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

83. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasını gole çeviren Adama Soumaoro Marsilya lehine 2-0 olan skoru 2-1'e getirse de bu gol Lille için yeterli olmadı.

Lille, sahadan da 2-1 mağlup ayrıldı.