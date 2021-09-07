Türkiye'nin en uzun gecesi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Türkiye, en kritik maçında, Hollanda’ya konuk oluyor.

Metin Oktay'ın iki gol atarak kazandırdığı 1958'deki o ilk Hollanda deplasmanının üzerinden 63 yıl geçti. 1992'ye dek hiç bir resmi maçta oynamayan iki takımın yolları sonrasında sık sık Dünya Kupası elemelerinde kesişti. Onlardan biri bugün Amsterdam'da oynanacak. Hollanda Teknik Direktörü Van Gaal bunu bir final olarak görmese de, yazdan bu yana yaşananların ardından bu maç Türkiye için bir kırılma noktası.

EURO 2020'deki büyük hezimetin sonrasında Karadağ ile son saniyede puan yitirdiği bir maça çıkan Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda 6 ay önceki avantajını tekrar yakalamak istiyor.

Amsterdam’da Johan Cruyff Arena’da 21:45’te başlayacak karşılaşmayı Daniele Orsato yönetecek. Milli takımda kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz 1 maçlık aranın ardından bugün Hollanda karşısında forma giyebilecek. Bunun yanı sıra kısa bir süre önce Premier Lig ekiplerinden Watford’a transfer olan Ozan Tufan da aday kadroya çağrıldı ve A Milli Takım Teknik Direktör Şenol Güneş’in forma vermesi halinde bugünkü mücadelede yer alabilecek.

Grubunda 11 puanla lider konumda bulunan Türkiye, Hollanda'yı ilk maçta 4-2 ile geçmişti.

10 oyuncunun kart sınırında olduğu A Milli Takımda Kenan Karaman, Zeki Çelik, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü ve Ozan Tufan kart görürlerse, 8 Ekim'de Norveç'le oynanacak maçta forma giyemeyecekler.

Saat 21.45 Stat Johan Cruyff Arena / Amsterdam Hakem Daniele Orsato (İtalya) Yayım TRT 1

İki ülke arasında bugüne dek oynanan 13 maçtan 4’ünü Türkiye, 5’ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Türkiye’nin 13 golüne, Hollanda 15 golle cevap verdi. Bu, Şenol Güneş'in de Hollanda'ya karşı 3. maçı olacak. Şenol Güneş'in yönetimindeki A Milli Takım 28 Şubat 2001’de Hollanda ile Amsterdam’da 0-0 berabere kaldı, diğer maçı ise 20 sene sonra Mart 2021’de 4-2 kazandı.

Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Frank De Boer'in yerine Hollanda'nın başına geçen Louis Van Gaal de son 20 senede milli takımdaki 3. dönemini yaşıyor. Daha önce 2000 ve 2012'de de Portakalların başında yer alan 70 yaşındaki teknik adamın motivasyonu dikkat çekici. Tecrübeli çalıştırıcı Türkiye'ye karşı iyi bir oyun oynayacaklarını, kendilerinden beklentilerin yüksek olduğunu ifade etti. Memphis Depay ile yaptığı basın toplantısında kadro tercihine dair hiç bir ipucu vermeyeceğini söyleyen Van Gaal, aday kadrodaki Cody Gakpo'nun sakatlığı ve Nathan Ake'nin de özel izni nedeniyle takımda yer alamayacağını belirtti.

Grupta Hollanda gibi 10 puana sahip olan ve 3. sırada yer alan Norveç de yine 21:45’te sahasında Cebelitarık’ı konuk edecek.