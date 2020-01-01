Süper Lig

Türkiye'deki tüm maçlar seyircisiz oynanacak!

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Türkiye'deki tüm spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır." dedi.

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Aınan karar doğrultusunda ligin 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç da seyircisiz oynanacak.

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    Süper Lig'İn 32. haftasına kadar seyircisiz olarak oynanması planlanan karşılaşmalar şöyle: 

    26. HAFTA 27. HAFTA
    Ankaragücü - Rizespor Fenerbahçe - Kayserispor
    Kasımpaşa - Göztepe Gaziantep FK - Ankaragücü
    Denizlispor - Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
    Alanyaspor - Gaziantep FK Sivasspor - Denizlispor
    Konyaspor - Fenerbahçe Beşiktaş - Antalyaspor
    Kayserispor - Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği - Konyaspor
    Trabzonspor - Başakşehir Rizespor - Galatasaray
    Galatasaray - Beşiktaş Başakşehir - Alanyaspor 
    Antalyaspor - Sivasspor Göztepe - Trabzonspor
    28. HAFTA 29. HAFTA
    Alanyaspor - Trabzonspor Beşiktaş - Konyaspor
    Kayserispor - Gençlerbirliği Başakşehir - Galatasaray
    Ankaragücü - Başakşehir Gaziantep FK - Antalyaspor
    Galatasaray - Gaziantep FK Trabzonspor - Ankaragücü
    Yeni Malatyaspor - Göztepe Göztepe - Alanyaspor
    Konyaspor - Sivasspor Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
    Kasımpaşa - Fenerbahçe Gençlerbirliği - Kasımpaşa
    Denizlispor - Beşiktaş Sivasspor - Kasımpaşa
    Antalyaspor - Rizespor Rizespor - Denizlispor
    30. HAFTA 31. HAFTA
    Kasımpaşa - Sivasspor Alanyaspor - Galatasaray
    Konyaspor - Rizespor Trabzonspor - Antalyaspor
    Galatasaray - Trabzonspor Göztepe - Ankaragücü
    Antalyaspor - Başakşehir Beşiktaş - Kasımpaşa
    Fenerbahçe - Göztepe Gaziantep FK - Konyaspor
    Denizlispor - Gaziantep FK Başakşehir - Denizlispor
    Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği Gençlerbirliği - Fenerbahçe
    Ankaragücü - Alanyaspor Sivasspor - Yeni Malatyaspor
    Kayserispor - Beşiktaş Rizespor - Kayserispor

     

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