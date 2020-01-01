Türkiye'deki tüm maçlar seyircisiz oynanacak!

'deki tüm spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır." dedi.

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Aınan karar doğrultusunda ligin 26. haftasında ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç da seyircisiz oynanacak.

Daha fazla takım

Süper Lig'İn 32. haftasına kadar seyircisiz olarak oynanması planlanan karşılaşmalar şöyle: