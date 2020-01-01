Türkiye'de tüm ligler ertelendi!

Ve beklenen açıklama geldi. Yapılan kritik zirve sonrasında Türkiye'de tüm spor organizasyonlarının süresiz olarak ertelenmesine karar verildi.

Spor ve Gençlik Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile futbol, basketbol, voleybol federasyonları başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı arasında yapılan kritik zirve sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik sürecin değerlendirildiği toplantı sonucunda futbol, basketbol ve voleybolda tüm liglerin ertelenmesine karar verildi.

Kasapoğlu toplantının ardından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çok verimli bir toplantı gerçekleştirildi ve kararlar alındı. Bu kararları federasyon başkanlarımızla tekrar mütalaa ettik ve liglerin ertelenmesine karar verdik" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise "Türk futboluna, Türk sporuna yön çizecek önemli kararlar almış durumdayız. Liglerimizi erteliyoruz. Tarih, yapacağımız çalışmalar sonucunda belli olacak. Hedefimiz en kısa sürede tekrar liglerimizin başlaması. Hem de seyircili maçlarla dönmek istiyoruz. Takvimi, 'nin olumlu gidişini de gözleyerek belirleyip paylaşacağız" diye konuştu.