Türkiye-Letonya maçı seyircili mi oynanacak seyircisiz mi?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, salı gecesi Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki maça seyirci alınacak mı?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda 30 Mart'ta oynanacak Türkiye-Letonya maçıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmaya seyirci alınmayacağı duyuruldu.

Ne söylendi?

TFF'nin resmî internet sitesinden yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır.



Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.



TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır.



Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

TFF, 28 Mart'ta yaptığı açıklamada Türkiye-Letonya maçına, Olimpiyat Stadı'nın yüzde 15 kapasitesi kadar seyirci alınacağını şu sözlerle duyurmuştu:

"2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır.

Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır. Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ayrıca ilan edilecektir."

Federasyonun kararına göre 76 bin 761 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda maçı, 11 bin 514 taraftar izleyebilecekti fakat bu karar TFF Sağlık Kurulu'nun açıklamasıyla iptal edildi.