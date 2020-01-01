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Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

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TFF
Aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu toplam 9 Süper Lig ekibinin yer aldığı kura çekimi bugün gerçekleştirildi...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. 

Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak 4. Eleme turunda, 3. Eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer aldı.

Kura çekimi sonucu Fenerbahçe'nin rakibi 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor oldu. 

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    Kura çekimine katılan 52 takımdan seribaşı olan 26 takım, karşılaşmaları kendi sahasında oynayacak. 

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    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu müsabakaları 24-25 ve 26 Kasım tarihlerinde oynanacak. 

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle. 

    Adana Demirspor - Afyonspor
    BB Erzurumspor - Ankara Demirspor
    Çaykur Rizespor - Uşakspor
    İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu
    Göztepe - Kırklarelispor
    Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği
    Gaziantep FK - Serik Belediyespor
    Ankaraspor - Muğlaspor
    Tuzlaspor - Sultanbeyli Belediyespor
    Konyaspor - Manisa FK
    Altınordu - Çorum FK
    Kasımpaşa - 24 Erzincanspor
    Adanaspor - Sakaryaspor
    Boluspor - Kahramanmaraşspor
    Denizlispor - Turgutluspor
    Hatayspor - Karacabey Belediyespor
    Keçiörengücü - Kocalispor
    Giresunspor - Niğde Anadolu FK
    Bursaspor - 1922 Konyaspor
    Fenerbahçe - Sivas Belediyespor
    Antalyaspor - Pendikspor
    Eskişehirspor - Kastamonuspor
    Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor
    Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
    Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon
    Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor

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