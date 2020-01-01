Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.
Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak 4. Eleme turunda, 3. Eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer aldı.
Kura çekimi sonucu Fenerbahçe'nin rakibi 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor oldu.
Kura çekimine katılan 52 takımdan seribaşı olan 26 takım, karşılaşmaları kendi sahasında oynayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu müsabakaları 24-25 ve 26 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle.
|Adana Demirspor
|-
|Afyonspor
|BB Erzurumspor
|-
|Ankara Demirspor
|Çaykur Rizespor
|-
|Uşakspor
|İstanbulspor
|-
|Tarsus İdman Yurdu
|Göztepe
|-
|Kırklarelispor
|Bandırmaspor
|-
|Darıca Gençlerbirliği
|Gaziantep FK
|-
|Serik Belediyespor
|Ankaraspor
|-
|Muğlaspor
|Tuzlaspor
|-
|Sultanbeyli Belediyespor
|Konyaspor
|-
|Manisa FK
|Altınordu
|-
|Çorum FK
|Kasımpaşa
|-
|24 Erzincanspor
|Adanaspor
|-
|Sakaryaspor
|Boluspor
|-
|Kahramanmaraşspor
|Denizlispor
|-
|Turgutluspor
|Hatayspor
|-
|Karacabey Belediyespor
|Keçiörengücü
|-
|Kocalispor
|Giresunspor
|-
|Niğde Anadolu FK
|Bursaspor
|-
|1922 Konyaspor
|Fenerbahçe
|-
|Sivas Belediyespor
|Antalyaspor
|-
|Pendikspor
|Eskişehirspor
|-
|Kastamonuspor
|Gençlerbirliği
|-
|Kırşehir Belediyespor
|Yeni Malatyaspor
|-
|Etimesgut Belediyespor
|Kayserispor
|-
|Hekimoğlu Trabzon
|Fatih Karagümrük
|-
|Esenler Erokspor