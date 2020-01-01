Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

Aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu toplam 9 Süper Lig ekibinin yer aldığı kura çekimi bugün gerçekleştirildi...

Ziraat Kupası 4. eleme turu kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak 4. Eleme turunda, 3. Eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, , Fraport-TAV , Gaziantep FK, , , İttifak Holding , ve Yukatel olmak üzere toplam 52 takım yer aldı.

Kura çekimi sonucu Fenerbahçe'nin rakibi 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor oldu.

Daha fazla takım

Kura çekimine katılan 52 takımdan seribaşı olan 26 takım, karşılaşmaları kendi sahasında oynayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu müsabakaları 24-25 ve 26 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle.