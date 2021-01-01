Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın ne zaman ve nerede oynanacağını açıkladı.
TFF'nin yaptığı duyuruya göre Fraprt-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda kaşrı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati ise 20:45 olarak belirlendi.
Beşiktaş finale nasıl geldi?
Siyah - beyazlılar Türkiye Kupası'na 5. Tur'dan dahil oldu. Bu turda Tarsus İdman Yurdu ile eşleşen Beşiktaş, sahasında rakibini 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Son 16'da ise Beşiktaş'ın rakibi Çaykur Rizespor oldu. Yine siyah - beyazlıların sahasında oynanan karşılaşmadan Beşiktaş, Larin'in golüyle 1-0 galip ayrılarak çeyrek finale adını yazdırdı.
Çeyrek finalde Konyaspor ile rakip olan Beşiktaş, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçı penaltılarda kazanarak rakibini eledi.
Yarı finalde ise rakip, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Başakşehir oldu. Sahasında oynana karşılaşmayı siyah - beyazlılar 3-2 kazanarak finalin yolunu tuttu.
Antalyaspor finale nasıl geldi?
Türkiye Kupası mücadelesine 4. Tur'dan başlayan Antalyaspor, bu turda Pendikspor'u 2-0 ile geçti. 5. Tur'da Boluspor'u 1-0, son 16'da ise Bursaspor'u 3-0 mağlup eden kırmızı - beyazlılar, çeyrek finalde de Sivasspor'u 1-0 yendi.
Yarı finalde Antalya şehrinin bir diğer takımı olan Alanyaspor ile eşleşen Antalyaspor sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak finale yükselen taraf oldu. Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda bu sezon henüz kalesinde gol görmedi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nun özellikleri
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nun temel atma işlemleri 9 Eylül 2017'de yapıldı. 26 ocak 2020'de Beşiktaş maçıyla açılan stadyum yaklaşık 24.040 kişilik kapasiteye sahip.