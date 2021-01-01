Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak?

Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Türkiye Kupası finalinin ne zaman ve nerede oynanacağı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın ne zaman ve nerede oynanacağını açıkladı.

TFF'nin yaptığı duyuruya göre Fraprt-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda kaşrı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati ise 20:45 olarak belirlendi.

Beşiktaş finale nasıl geldi?

Siyah - beyazlılar Türkiye Kupası'na 5. Tur'dan dahil oldu. Bu turda Tarsus İdman Yurdu ile eşleşen Beşiktaş, sahasında rakibini 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Son 16'da ise Beşiktaş'ın rakibi Çaykur Rizespor oldu. Yine siyah - beyazlıların sahasında oynanan karşılaşmadan Beşiktaş, Larin'in golüyle 1-0 galip ayrılarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Çeyrek finalde Konyaspor ile rakip olan Beşiktaş, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçı penaltılarda kazanarak rakibini eledi.

Yarı finalde ise rakip, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Başakşehir oldu. Sahasında oynana karşılaşmayı siyah - beyazlılar 3-2 kazanarak finalin yolunu tuttu.

Antalyaspor finale nasıl geldi?

Türkiye Kupası mücadelesine 4. Tur'dan başlayan Antalyaspor, bu turda Pendikspor'u 2-0 ile geçti. 5. Tur'da Boluspor'u 1-0, son 16'da ise Bursaspor'u 3-0 mağlup eden kırmızı - beyazlılar, çeyrek finalde de Sivasspor'u 1-0 yendi.

Yarı finalde Antalya şehrinin bir diğer takımı olan Alanyaspor ile eşleşen Antalyaspor sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak finale yükselen taraf oldu. Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda bu sezon henüz kalesinde gol görmedi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nun özellikleri

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nun temel atma işlemleri 9 Eylül 2017'de yapıldı. 26 ocak 2020'de Beşiktaş maçıyla açılan stadyum yaklaşık 24.040 kişilik kapasiteye sahip.