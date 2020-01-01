Türkiye Kupası 4. tur heyecanı başlıyor!

Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı 24, 25 ve 26 Kasım'da oynanacak maçlarla yaşanacak.

Ziraat Kupası'nda 4. tur mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Kupaya bu turdan başlayan olan , 24 Kasım Salı günü Sivas Belesiyespor ile karşı karşıya gelecek.

Kupada 4. turun programı şöyle:

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24 Kasım Salı:

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13.00 -Kırşehir Belediyespor

14.30 Ankaraspor-Muğlaspor

14.30 -Kahramanmaraşspor

14.30 -Niğde Anadolu FK

15.00 -Turgutluspor

17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor

19.00 -Sakaryaspor

19.00 -1922

21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor

25 Kasım Çarşamba:

13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği

13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor

13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor

13.00 -Etimesgut Belediyespor

14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu

14.30 -Çorum FK

14.30 -GMG Kastamonuspor

15.00 -Karacabey Belediyespor

17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor

19.00 -Afyonspor

19.00 -Pendikspor

21.00 Rizespor-Uşakspor

26 Kasım Perşembe:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor

15.00 -24Erzincanspor

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17.00 -Hekimoğlu Trabzon

19.00 Konyaspor-Manisa FK

21.00 -Kırklarelispor