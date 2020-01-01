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Türkiye Kupası 4. tur heyecanı başlıyor!

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TFF
Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı 24, 25 ve 26 Kasım'da oynanacak maçlarla yaşanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Kupaya bu turdan başlayan olan Fenerbahçe, 24 Kasım Salı günü Sivas Belesiyespor ile karşı karşıya gelecek.

Kupada 4. turun programı şöyle:

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    24 Kasım Salı:

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    13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor

    14.30 Ankaraspor-Muğlaspor 

    14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor 

    14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK 

    15.00 Denizlispor-Turgutluspor 

    17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor

    19.00 Adanaspor-Sakaryaspor 

    19.00 Bursaspor-1922 Konyaspor 

    21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor 

    25 Kasım Çarşamba: 

    13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği

    13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor

    13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor

    13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor

    14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu

    14.30 Altınordu-Çorum FK 

    14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor

    15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor

    17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor 

    19.00 Adana Demirspor-Afyonspor

    19.00 Antalyaspor-Pendikspor 

    21.00 Rizespor-Uşakspor 

    26 Kasım Perşembe:

    13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor 

    15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor

    Haberin devamı aşağıda

    17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon

    19.00 Konyaspor-Manisa FK 

    21.00 Göztepe-Kırklarelispor 

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