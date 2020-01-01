Türkiye eFutbol Kupası'nı Kasımpaşa'dan Anıl Koç kazandı

Kulüpler Birliği ve beIN Sports iş birliği ile düzenlenen turnuvanın finalinde Erdoğan Yeşilyurt'a üstünlük kuran Anıl Koç şampiyonluğa ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle futboldan uzak kaldığımız günlerde konsol oyunları, özlem gidermek için en büyük araç olarak göze çarpıyor.

İngiltere'de düzenlenen turnuvanın 'nin yıldız oyuncusu James Maddison tarafından kazanılmasının ardından, ülkemizde de futbolcular takımlarını FIFA 20'de temsil etti.

Kulüpler Birliği ve beIN Sports iş birliği ile dün (9 Mayıs Cumartesi) başlayan eFutbol Kupası, bugün (10 Mayıs Pazar) oynanan çeyrek final, yarı final ve final maçlarının ardından sona erdi.

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3 maçtan 2'sini kazananın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinde Demir Grup 'dan Erdoğan Yeşilyurt ile 'dan Anıl Koç karşı karşıya geldi.

Serinin ilk maçında Anıl Koç, rakibini 4-2 yenerek 1-0 öne geçti. Anıl Koç, serinin ikinci maçını da 2-1 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi ve turnuvanın şampiyonu olmayı başardı.

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Maçın ardından açıklamalarda bulunan Anıl Koç "Erdoğan'ı da tebrik ediyorum. Çok iyi oynadı. O da kazanabilirdi. Bu şampiyonluğu Kasımpaşa taraftarlarına armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Yeşilyurt finale gelene kadar son 16 turunda Fraport-TAV 'dan Salih Dursun'u 2-1, çeyrek finalde Gaziantep FK'dan Ulaş Zengin'i 3-1 ve yarı finalde 'dan Uğurcan Çakır'ı 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Turnuvaya ön eleme turundan katılan Anıl Koç ise sırasıyla; Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou'yu 2-1, 'den İrfan Can Kahveci'yi 5-0, Aytemiz 'dan Onur Bulut'u 1-0 ve 'den Ferdi Kadıoğlu'nu 2-1 yenerek finale yükselmişti.