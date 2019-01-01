Türkiye A Milli Takımı'nı tercih eden Orkun Kökçü kimdir?

A Milli Takım tercihini açıklayan Feyenoord'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'yü yakından tanıyalım.

veya A Milli Takımlarından birinde forma giymesi beklenen Orkun Kökçü, Hollanda 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda 7 maça çıkmasına rağmen tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullandı.

Orkun Kökçü kimdir?

29 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'nın Haarlem kentinde dünyaya gelen Orkun Kökçü, 7 yaşında Stormvogels'in alt yapısında futbolla tanıştı.

2011 yılında Groningen'e transfer olan Kökçü, üç yıl sonra 'un ilgisini çekti ve Rotterdam ekibi ile anlaştı.

2017-18 sezonunda Feyenoord'un 19 yaş altı takımında forma giyen Orkun Kökçü, çıktığı 19 maçta 12 gol ve 1 asist yaptı.

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Geçtiğimiz sezon ise Feyenoord'un A Takımı'na yükselmeyi başaran genç oyuncu, forma giydiği 12 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi ve kulübüyle olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Hollanda 19 yaş altı Milli Takımı'nda 7 kez sahadaki yerini alan Orkun Kökçü, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.